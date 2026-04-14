Magyar Péter lemondatná a legfőbb ügyészt, itt az ügyészség válasza!

Az ügyészség nem reagál politikai megnyilvánulásokra, azokat nem kommentálja, a szervezet a jogszabályoknak megfelelően látja el a feladatait – válaszolta lapunknak a Legfőbb Ügyészség sajtófőosztálya annak apropóján, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt.

2026. 04. 14. 16:09
 „Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából“ – jelentette ki Magyar Péter a Tisza Párt kétharmados győzelme után, majd a Kúria elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság elnökét, az Állami Számvevőszék elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és a Médiahatóság vezetőjét is felszólította a lemondásra.

Az index cikke szerint több érintett intézmény is reagált a felszólításra. Hangsúlyozták, hogy törvény által biztosított, hosszú mandátumuk van, és függetlenül működnek.

 A Magyar Nemzet megkereste a Legfőbb Ügyészséget, hogy reagálnak-e arra, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel Nagy Gábor Bálintot. Az ügyészség kommunikációs és sajtófőosztálya rövid válaszában lapunknak azt írta, hogy „az ügyészség következetes gyakorlata, hogy politikai megnyilvánulásokra nem reagál, azokat nem kommentálja“. Hozzátették: az ügyészség, mint független alkotmányos szervezet, a jogszabályoknak megfelelően látja el a feladatait, döntései kizárólag szakmai alapon születnek“.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
