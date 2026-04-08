Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Ingatlanmutyikról híresült el Magyar Péter soproni jelöltje

Súlyos ingatlanmutyikkal vádolják a Tisza Párt soproni képviselőjelöltjét, Hallerné Nagy Anikót, aki az Ellenpont helyi informátorai szerint bevásárolta magát Magyar Péter pártjába. Miközben az ügyvédnő lakhatási válságról beszél, saját irodájának épületében játszott át magának korábbi önkormányzati lakásokat, miközben egykori, fűthető medencés luxusvillája végrehajtás alá került. A helyi közvéleményt az is felkavarta, hogy védőként „gyerekes konfliktusnak” minősített egy brutális lincselést, és a soproni szatír mellett bérgyilkost felfogadó férjet is képviselt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 12:36
A Tisza Párt soproni jelöltje, Hallerné Nagy Anikó egyéni ügyvéd és mediátor szakjogász harmincnégy éve Sopronban él, bemutatkozása szerint „közéleti munkáját a családja iránti felelősség és az a meggyőződés vezeti, hogy Magyarországot ma is igazságosabbá és szabadabbá kell tenni” – ismerteti az Ellenpont. A lap helyi információi szerint Hallerné egyenesen bevásárolta magát a pártba.

Ingatlanmutyi az önkormányzati lakásokkal 

A lap szerint Magyar Péter jelöltje ingatlanmutyikban is érintett: több kiszolgáltatott embertől szerzett meg lakásokat az elmúlt években. Helyi források szerint akár 15-20 ingatlant, köztük telkeket is megvásárolhatott ezektől az emberektől.

A Mandiner írta meg, hogy Hallerné a 2010-es években egy saját, korábbi férjével közös 111 négyzetméteres lakáson túl megszerzett egy 114 négyzetméteres, két, egyenként egyaránt 101 négyzetméteres, egy 155 négyzetméteres, illetve egy 91 négyzetméteres egykori önkormányzati lakást is.

Mindez Sopron egyik legértékesebb terén, a Petőfi téren történt, ugyanabban az épületben, ahol történetesen az irodája is megtalálható.

Az ügyvédnő a tulajdoni lapok tanúsága szerint olyan lakásokat szerzett meg a házban, amelyek korábban az önkormányzat tulajdonában álltak – a korábbi bérlőktől átjátszva magának.

Kérdésre a tiszás soproni jelölt

azt állította, hogy nincsen tulajdonában önkormányzati lakás, csakhogy éppen az a probléma, hogy ezek a lakások már az ő tulajdonában vannak, nem az önkormányzatéban.

Egy 2015-ös végrehajtás szerint tulajdonközösség megszüntetése címén került kalapács alá férjével közös házuk. Az 1999-es építésű ingatlan 2738 négyzetméteres telekkel és az alagsorral együtt közel 300 négyzetméteres hasznos lakóterülettel rendelkezik, benne vendégszobával, edzőteremmel, mosókonyhával.

A kertben fűthető úszómedence és grillezőépület is helyet kapott.

Hallerné megítélése a soproni lakosok körében nem túl hízelgő, a Google-ön fellelhető értékeléseknél is csak 1 csillagos véleményeket kapott.

Nem kifejezetten megnyugtató, hogy a soproni fiatalok problémái között az irtózatosan magas lakásárakat és a lakhatást emeli ki – mutat rá az Ellenpont.

 

Ő védte a soproni szatírt

Ügyvédként több, a sajtót is megjárt ügyben kapott szerepet: ilyen volt 2014-ben a hírhedt soproni szatír esete, akinek az ítéletekor egy emberölési kísérlet miatt a „három csapást” alkalmazták. 2020-ban aztán azért volt csalódott, mert védence, aki bérgyilkost fogadott fel felesége megölésére, 2 év 10 hónapot kapott másodfokon, súlyosbítva.

Borítókép: Hallerné Nagy Anikó, a Tisza soproni jelöltje (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
