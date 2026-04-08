Ingatlanmutyikról híresült el Magyar Péter soproni jelöltje

A Tisza Párt soproni jelöltje, Hallerné Nagy Anikó egyéni ügyvéd és mediátor szakjogász harmincnégy éve Sopronban él, bemutatkozása szerint „közéleti munkáját a családja iránti felelősség és az a meggyőződés vezeti, hogy Magyarországot ma is igazságosabbá és szabadabbá kell tenni” – ismerteti az Ellenpont. A lap helyi információi szerint Hallerné egyenesen bevásárolta magát a pártba.

Forrás: Facebook



Ingatlanmutyi az önkormányzati lakásokkal

A lap szerint Magyar Péter jelöltje ingatlanmutyikban is érintett: több kiszolgáltatott embertől szerzett meg lakásokat az elmúlt években. Helyi források szerint akár 15-20 ingatlant, köztük telkeket is megvásárolhatott ezektől az emberektől.

A Mandiner írta meg, hogy Hallerné a 2010-es években egy saját, korábbi férjével közös 111 négyzetméteres lakáson túl megszerzett egy 114 négyzetméteres, két, egyenként egyaránt 101 négyzetméteres, egy 155 négyzetméteres, illetve egy 91 négyzetméteres egykori önkormányzati lakást is.

Mindez Sopron egyik legértékesebb terén, a Petőfi téren történt, ugyanabban az épületben, ahol történetesen az irodája is megtalálható.

Az ügyvédnő a tulajdoni lapok tanúsága szerint olyan lakásokat szerzett meg a házban, amelyek korábban az önkormányzat tulajdonában álltak – a korábbi bérlőktől átjátszva magának.

Forrás: Facebook

Kérdésre a tiszás soproni jelölt

azt állította, hogy nincsen tulajdonában önkormányzati lakás, csakhogy éppen az a probléma, hogy ezek a lakások már az ő tulajdonában vannak, nem az önkormányzatéban.

Egy 2015-ös végrehajtás szerint tulajdonközösség megszüntetése címén került kalapács alá férjével közös házuk. Az 1999-es építésű ingatlan 2738 négyzetméteres telekkel és az alagsorral együtt közel 300 négyzetméteres hasznos lakóterülettel rendelkezik, benne vendégszobával, edzőteremmel, mosókonyhával.

Forrás: Ingatlanvegrehajtas.hu

A kertben fűthető úszómedence és grillezőépület is helyet kapott.

Az elárverezett ház (Forrás: Google)

Hallerné megítélése a soproni lakosok körében nem túl hízelgő, a Google-ön fellelhető értékeléseknél is csak 1 csillagos véleményeket kapott.

Forrás: Google



Nem kifejezetten megnyugtató, hogy a soproni fiatalok problémái között az irtózatosan magas lakásárakat és a lakhatást emeli ki – mutat rá az Ellenpont.