Magyar Pétert hatalmas molinóval várták Győrben

A Tisza Párt vezetője csütörtök este Győrbe érkezett, a révfalusi hídra kifeszítve azonban egy hatalmas molinó várta, amely Magyar Péter nyilvánosságra került szavait idézi – vette észre a Kisalföld.

Fotó: Kisalföld.hu

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hangfelvétel érkezett a Patriótához Magyar Péterről, amelyből kiderült: a legfontosabb kérdésben veri át a magyarokat. „G…ci nagy háború lesz” – mondta a Tisza Párt elnöke a hangfelvételen. Magyar Péter és pártja a nyilvánosságban tagadja a háború jelentette veszélyt, arról beszélnek, hogy nincs háború, és, hogy senki sem akar háborúzni.