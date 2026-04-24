Márki-Zay Péter szerint Ruff Bálint hülyeségeket tanácsolt neki, és egyébként is tapasztalatlan

Elég szembetűnő, hogy ez a gondolkodásmód később visszaköszönt a Tisza Párt jelenlegi politikai stratégiájában is, ami kétharmados győzelemhez vezetett.

A Partizán és a Tisza közelében

Ruff Bálint az utóbbi években a Partizán visszatérő szereplőjévé vált. A kegyelmi ügy kirobbanása és Magyar Péter politikai színre lépése után rendszeresen szerepelt politikai elemzőként és kommentátorként. Eközben nyilvános eseményeken is feltűnt Tisza-szigetes aktivisták társaságában. Több fotó is megjelent róla olyan rendezvényeken, ahol a Tisza Párthoz köthető aktivisták aláírásokat gyűjtöttek.

DatAdat-kapcsolatok és kampánytevékenység

Ruff korábbi üzleti érdekeltségei is figyelmet kaptak. Egyik korábbi cége, a Call To Action Hungary Kft. neve összefüggésbe került a 2022-es ellenzéki kampány telefonos mozgósítási rendszerével.

Az adatvédelmi hatóság egyik dokumentuma szerint a DatAdat cégcsoporton keresztül lebonyolított kampányhívások esetében a Call To Action Hungary Kft. saját marketingadatbázisát is használták. A 2022-es kampányban jelentős összegeket fordítottak telefonos kampányokra, robothívásokra és call centeres mozgósításra.

A hivatalos verzió szerint csak informálisan beszélt Magyar Péterrel a kampányban, nem dolgozott a Tisza Pártnak. A leendő miniszterelnök mégis őt kérte föl az egyik legfontosabb minisztérium élére az új kormányban.