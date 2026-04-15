Mesébe illő barátság a nógrádi tanyán + videó

Különleges és megható pillanatot örökítettek meg egy nógrádi tanyán – írta a Nool.

Egy ló gyengéden tisztogatott egy cicát, amely teljes nyugalommal tűrte a szokatlan gondoskodást. A cikk szerint

a jelenet jól mutatja, hogy az állatok között olykor egészen meglepő, mégis bensőséges kapcsolatok alakulhatnak ki.

A lap azt is kiemelte, hogy a természet világában a kötődés és az elfogadás sokszor nem a megszokott szabályok szerint működik, ez a tavaszi tanyasi jelenet pedig szinte mesébe illő példája ennek.