Mesébe illő barátság a nógrádi tanyán + videó

Különleges és megható pillanatot örökítettek meg egy nógrádi tanyán – írta a Nool.
Egy ló gyengéden tisztogatott egy cicát, amely teljes nyugalommal tűrte a szokatlan gondoskodást. A cikk szerint
a jelenet jól mutatja, hogy az állatok között olykor egészen meglepő, mégis bensőséges kapcsolatok alakulhatnak ki.
A lap azt is kiemelte, hogy a természet világában a kötődés és az elfogadás sokszor nem a megszokott szabályok szerint működik, ez a tavaszi tanyasi jelenet pedig szinte mesébe illő példája ennek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!