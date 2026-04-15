Makibébibumm a Nyíregyházi Állatparkban: már a kifutóban ugrándoznak a kicsik + videó

Újabb örömhírt osztott meg a Nyíregyházi Állatpark: gyűrűsfarkú makik születtek a Maki Erdőben, a kis jövevények pedig már a kifutóban is láthatók – írta a Szon.

A cikk szerint az állatparkban több makicsoport is él, az egyikben hat ivarérett nőstény alkot közösséget egy hímmel. Ez a faj különleges szociális rendjével is kitűnik, hiszen a nőstények magasabb rangúak a hímnél.

Mivel a párosodási időszakuk közel egy időben zajlik, a kölykök is rendszerint egyszerre születnek meg, így most is valódi „bébibumm” alakult ki.

Az állatpark videót is közzétett a Madagaszkáron őshonos állatokról, a látogatók pedig már személyesen is megfigyelhetik a vidáman ugrándozó makibébiket a Maki Erdő kifutójában.