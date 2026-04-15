nyíregyházi állatparkjövevényerdő

Makibébibumm a Nyíregyházi Állatparkban: már a kifutóban ugrándoznak a kicsik + videó

Gyűrűsfarkú makik kölykei születtek a Nyíregyházi Állatparkban, a kis jövevények pedig már láthatóak a Maki Erdő kifutójában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 19:32
Gyűrűsfarkú makik a Nyíregyházi Állatparkban Forrás: facebook.com/sostozoo
Újabb örömhírt osztott meg a Nyíregyházi Állatpark: gyűrűsfarkú makik születtek a Maki Erdőben, a kis jövevények pedig már a kifutóban is láthatók – írta a Szon.

A cikk szerint az állatparkban több makicsoport is él, az egyikben hat ivarérett nőstény alkot közösséget egy hímmel. Ez a faj különleges szociális rendjével is kitűnik, hiszen a nőstények magasabb rangúak a hímnél. 

Mivel a párosodási időszakuk közel egy időben zajlik, a kölykök is rendszerint egyszerre születnek meg, így most is valódi „bébibumm” alakult ki. 

Az állatpark videót is közzétett a Madagaszkáron őshonos állatokról, a látogatók pedig már személyesen is megfigyelhetik a vidáman ugrándozó makibébiket a Maki Erdő kifutójában.

 Borítókép:  facebook.com/sostozoo


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
