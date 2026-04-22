Több tízezer négyzetméteres komplexumot építenek a reptér mellett

Jelentősen bővíti kapacitását a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér közelében működő MoPark: egy rekultivált homokbánya bevonásával több mint húszezer négyzetméteres parkolókomplexum jön létre.

Egy ekkora területtel nemcsak a kapacitást növeljük, hanem hosszú távon is fenntartható logisztikai bázist hozunk létre

– közölte Rácz Béla, a MoPark marketingigazgatója.

A fejlesztéssel a növekvő utasforgalom miatt egyre gyakoribb férőhelyhiányt orvosolják, valamint új és kedvező árú parkolási lehetőségeket ígérnek. A parkoló mintegy hat percre található a légikikötőtől.

Amit arról beszámoltunk, újabb negyedéves csúcsot döntött a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér: a légikikötő több mint négymillió utas kezelésével zárta az első negyedévet, 15,5 százalékkal túlszárnyalva a tavalyi első háromhavi eredményt.