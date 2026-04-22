liszt ferenc nemzetközi repülőtérbővítésmopark

Több tízezer négyzetméteres komplexumot építenek a reptér mellett

Jelentősen bővül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér közelében működő MoPark kapacitása: egy rekultivált homokbánya bevonásával több mint húszezer négyzetméteres parkolókomplexum épül – közölte Rácz Béla, a MoPark marketingigazgatója

2026. 04. 22. 10:25
Jelentősen bővíti kapacitását a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér közelében működő MoPark: egy rekultivált homokbánya bevonásával több mint húszezer négyzetméteres parkolókomplexum jön létre.

Egy ekkora területtel nemcsak a kapacitást növeljük, hanem hosszú távon is fenntartható logisztikai bázist hozunk létre

– közölte Rácz Béla, a MoPark marketingigazgatója. 

A fejlesztéssel a növekvő utasforgalom miatt egyre gyakoribb férőhelyhiányt orvosolják, valamint új és kedvező árú parkolási lehetőségeket ígérnek. A parkoló mintegy hat percre található a légikikötőtől.  

Amit arról beszámoltunk, újabb negyedéves csúcsot döntött  a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér: a légikikötő több mint négymillió utas kezelésével zárta az első negyedévet, 15,5 százalékkal túlszárnyalva a tavalyi első háromhavi eredményt.

 

Borítókép: A MoPark bővíti a kapacitását (Forrás: Facebook)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
