A rendőrség körözési listája felettébb szokatlan tételeket is tartalmaz

Nem csak bűnözők szerepelnek a rendőrségi nyilvántartásokban, az adatbázis néha egészen váratlan tételeket is rejt.

Forrás: feol.hu2026. 04. 14. 16:47
A Fejér vármegyei hírportál egy korábbi cikke készítése közben – amely a vármegyében körözött személyekről szólt – vette észre, hogy a körözési adatbázis jóval több, mint elfogatóparancsok gyűjteménye. A lap ezért most megnézte, milyen tárgyak, járművek és élőlények szerepelnek a listán. Az eredmény meglepő.

Körözési adatbázis meglepő tételekkel

A lista élén természetesen a közúti járművek állnak, több mint hétezer körözéssel. A zöme személyautó, de autóbusz is akad köztük, kerékpárból pedig közel háromezer eltűntről tudnak. A vízen is érdekes a helyzet, összesen tíz vízijárművet keresnek aktívan: jetskiket, csónakokat – köztük egy gumicsónakot is, amely még 2024 augusztusában tűnt el. Értékes műkincsekből sincs hiány: gyémánt jegygyűrű, ezüst kehely, Kossuth-portré is van az 1256 tárgy között.

Juhok százai és egy egyedülálló egér a körözési adatbázisban

Az állatoknál 603 aktív körözés van érvényben – és aki azt hinné, hogy ez főleg kutyákból és macskákból áll, az alaposan meglepődik – írja a lap. A lista több mint felét juhok teszik ki, jellemzően Sárospatak környékéről eltűnt példányokkal. Kutyából 76 szerepel a listán, macskából mindössze egyet keresnek hivatalosan. 

A feol.hu kutatásából kiderül, hogy a számítástechnikai eszközök között Fejér vármegyében a laptopok és tabletek dominálnak, országosan ezek az esetek több mint 80 százalékát adják. A lista azonban itt is változatosabb: drónok, játékkonzolok és routerek is felbukkannak. A legváratlanabb tétel azonban egy dunakeszi ügyből bukkan elő: 

valaki vezetékes egeret jelentett eltűntként.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


