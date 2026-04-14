Teljes útzár mellett riasztották a mentőhelikoptert egy balesethez + videó

Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között borult fel egy autó. A balmazújvárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat, ahová mentőhelikopter is érkezett.

Baleset Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között. Fotó: Tóth Imre

Egy nő és egy kisgyerek utazott a járműben. Végül mindkettőjüket földi úton szállították kórházba a Haon.hu információi szerint.

A szerencsétlenül járt autó a tetejére borult. Az útzár még órákig eltarthat.

A helyszínről videót a Haon.hu osztott meg.

Borítókép: Mentőhelikopter a baleset helyszínén (Fotó: Tóth Imre)