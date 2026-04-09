Hatalmas tömeg, magyar zászlók tengere előtt beszél Orbán Viktor Debrecenben – kövesse nálunk a élőben!

Folytatódik Orbán Viktor országjárása: a kormányfő kedden 18 órától Debrecenben, a Dósa Nádor téren tart beszédet. Az eseményről a Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be.

A miniszterelnököt Debrecenben is Békemenettel várták (borítóképünkön).

A kampány hajrájában a miniszterelnök további helyszíneken is megszólal: pénteken Székesfehérváron, szombaton pedig Budapesten, a Szentháromság téren zárja a kampányt.

Debrecen a rendszerváltás óta a legtöbbbre jutott a magyar városok közül. Innen nézve a jövő is egészen bíztató – jelentette ki Papp László, Debrecen fideszes polgármestere. Felidézte: 1994 és 98 között csak egyszer kapott itt négy évet a baloldal, de ez idő alatt is elherdálták a városi vagyon jelentős részét. Piaci ár alatt eladták az önkormányzati lakásokat, a szocialista kormány pedig a lassú elsorvadást szánta a városnak.

Békemenet Debrecenben. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fisher Zoltán

– Mindig óriási tétje van 1-1 választásnak, elég egyszer rosszul dönteni, és aztán évtizedekig kell javítani a hibákat – figyelmeztetett Papp László. – Megsokszoroztuk a város gazdasági erejét, több tízezer új munkahelyet hoztunk létre, Európa egyik legjelentősebb városává tettük a várost – mondta el a polgármester.

Ha 2015-ben a kormány segítségével nem zárják be a menekülttábort, akkor ma Debrecenben lenne a legtöbb menekült és nem lenne ilyen a közbiztonság

– mutatott rá.

„Van okunk, hogy büszkék legyünk Debrecenre, nem véletlenül fáj rá a Tisza foga, de üzenjük nekik: nem adjuk!” – hangsúlyozta Papp László. Hozzátette: ha olyan kormányunk lesz , akik képesek megvédeni a magyarok érdekét, akkor Debrecen fejlődése töretlen marad.

– Április 12-én csak a Fidesz, mert a Fidesz az egyetlen biztos választás – jelentette ki a polgármester.

Barcsa Lajos: Békét akarunk!

A színpadon Barcsa Lajos, a város alpolgármestere következett, aki a Hajdú-Bihar vármegyei 1-es körzetben indul a kormánypártok jelöltjeként vasárnap. A politikus elmondta: Megvédik a rezsicsökkentést, megállítják a migrációt és támogatják a magyar családokat. Mint fogalmazott, a választás arról szól, hogy Magyarország a maga útját járja, vagy külföldiek diktálnak nekünk. Kifejtette, a Tisza Párt Brüsszelnek és Kijevnek akar megfelelni.

Kifejtette, ők a békét képviselik, mert békét akarnak.

Arról beszélt, hogy Debrecen nem kísérleti terep. Debrecenről a debrecenieknek kell dönteniük. Azt mondta, munka nem áll meg, majd felsorolta a kormánypártok elképzeléseit Debrecen fejlődési irányáról. Hozzátette: „mindehhez ti kelletek.”