Hatalmas tömeg, magyar zászlók tengere előtt beszél Orbán Viktor Debrecenben – kövesse nálunk a élőben!

Orbán Viktor kedden 18 órától Debrecenben, a Dósa Nádor téren tart beszédet. Az eseményről a Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be.

2026. 04. 09. 17:49
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fisher Zoltán
Folytatódik Orbán Viktor országjárása: a kormányfő kedden 18 órától Debrecenben, a Dósa Nádor téren tart beszédet. Az eseményről a Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be.

A miniszterelnököt Debrecenben is Békemenettel várták (borítóképünkön).

A kampány hajrájában a miniszterelnök további helyszíneken is megszólal: pénteken Székesfehérváron, szombaton pedig Budapesten, a Szentháromság téren zárja a kampányt.  

Debrecen a rendszerváltás óta a legtöbbbre jutott a magyar városok közül. Innen nézve a jövő is egészen bíztató – jelentette ki Papp László, Debrecen fideszes polgármestere. Felidézte: 1994 és 98 között csak egyszer kapott itt négy évet a baloldal, de ez idő alatt is elherdálták a városi vagyon jelentős részét. Piaci ár alatt eladták az önkormányzati lakásokat, a szocialista kormány pedig a lassú elsorvadást szánta a városnak. 

Békemenet Debrecenben. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fisher Zoltán

– Mindig óriási tétje van 1-1 választásnak, elég egyszer rosszul dönteni, és aztán évtizedekig kell javítani a hibákat – figyelmeztetett Papp László. – Megsokszoroztuk a város gazdasági erejét, több tízezer új munkahelyet hoztunk létre, Európa egyik legjelentősebb városává tettük a várost – mondta el a polgármester. 

Ha 2015-ben a kormány segítségével nem zárják be a menekülttábort, akkor ma Debrecenben lenne a legtöbb menekült és nem lenne ilyen a közbiztonság

– mutatott rá.

„Van okunk, hogy büszkék legyünk Debrecenre, nem véletlenül fáj rá a Tisza foga, de üzenjük nekik: nem adjuk!” – hangsúlyozta Papp László. Hozzátette: ha olyan kormányunk lesz , akik képesek megvédeni a magyarok érdekét, akkor Debrecen fejlődése töretlen marad.

– Április 12-én csak a Fidesz, mert a Fidesz az egyetlen biztos választás – jelentette ki a polgármester.

Barcsa Lajos: Békét akarunk!

A színpadon Barcsa Lajos, a város alpolgármestere következett, aki a Hajdú-Bihar vármegyei 1-es körzetben indul a kormánypártok jelöltjeként vasárnap. A politikus elmondta: Megvédik a rezsicsökkentést, megállítják a migrációt és támogatják a magyar családokat. Mint fogalmazott, a választás arról szól, hogy Magyarország a maga útját járja, vagy külföldiek diktálnak nekünk. Kifejtette, a Tisza Párt Brüsszelnek és Kijevnek akar megfelelni.

Kifejtette, ők a békét képviselik, mert békét akarnak. 

Arról beszélt, hogy Debrecen nem kísérleti terep. Debrecenről a debrecenieknek kell dönteniük. Azt mondta, munka nem áll meg, majd felsorolta a kormánypártok elképzeléseit Debrecen fejlődési irányáról. Hozzátette: „mindehhez ti kelletek.”

Antal Szabolcs: A Fidesz a biztos választás!

Ebben a zűrzavaros világban nem lehet rutintalanokra és kezdőkre bízni egy ország sorsát – jelentette ki Antal Szabolcs. Hajdú-Bihar vármegye, 3. számú egyéni választókerületének fideszes jelöltje hozzátette: a politika egy tapasztalati műfaj és mi vagyunk a legtapasztaltabb, ezért is mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás.

Egyszer már azt hitték szembe megyünk a forgalommal, ez volt a migráció, de kiderült akkor is, hogy Orbán Viktor ismerte fel először a problémát, most is ez van a háború kapcsán – emlékeztetett.

„Nem hagyhatjuk, hogy külföldi érdekeket kiszolgáló kormánya legyen Magyarországnak, azzal mindannyian csak veszítenénk” – hangsúlyozta Antal Szabolcs.

Mi vagyunk a csendes többség, de erős többségnek is kell lennünk, még nem kehet hátradőlni, a végén kel letolni őket a pályáról

– mondta. Majd rámutatott: a csendes többség nem balhézik, békésen megy el szavazni most vasárnap. Mi békét és stabilitást akarunk – tette hozzá. 

Kelemen Hunor: Felelősek vagyunk egymásért!

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is felszólalt Debrecenben. Azt mondta, ő otthon úgy tanulta, hogy nem fordíthatunk hátat a barátainknak. Úgy fogalmazott, felelősek vagyunk egymásért, Orbán Viktornak ez pedig a mindennapi munkájában is megmutatkozott. Felidézte: Annak érdekében, hogy akik a mai Magyarország határain kívül rekedtek újra közjogi értelemben is a nemzethez tartozzanak, Orbán Viktor alkotmányt módosított.

Az erdélyi párt elnöke arról beszélt, nehéz időket élünk. Hozzátette: 16 év nem kevés idő, de ez tapasztalat. 

Ilyenkor pedig a 16 év kormányzás tapasztalatát meg kell őrizni.

Hozzátette: az erdélyi magyarokról beszéltek a kampányban. Volt, aki az állampolgárságot, volt aki a szavazati jogot kifogásolta.

„Mi nem határon túli magyarok vagyunk, hanem határtalanul magyarok” – jelentette ki. Azt mondta, ne féljen egyetlen ember sem a határon túliaktól. 

Hozzátette: meg akarják őrizni azon jogaikat, amelyet sikerült megszerezni. Az RMDSZ elnöke kifejtette, egy nyárádmenti magyar ember felhívta, és arra kérte mondja el itt az üzenetét. A férfi azt mondta, nehéz időkben olyan vezetőre van szükség, aki meg tudja védeni az országot és a nemzetet. Aki egy évre néz előre, az gabonát vet. Aki tíz évre néz előre, gyümölcsfát ültet. Aki emberöltőre néz előre, az gyermeket nevel. Az igazi vezető pedig emberöltőkre néz előre. Ezért támogatja a nagy többség Orbán Viktort Erdélyben Kelemen Hunor közlése szerint. 

Széles Diána: Ne hagyjuk, hogy a rombolás győzzön!

Ne feledjétek el, hogy vasárnap szavazunk, ne csak mi legyünk ott, hanem mindenki – jelentette ki Széles Diána. Hajdú-Bihar vármegye, 2. számú egyéni választókerületének fideszes jelöltje 

a megmaradás városának nevezte Debrecent, 

hozzátéve, hogy ezt a titulust a városlakók nem csak úgy gondolják, hanem kijelölték nekik a múltból.

– Mi kell ahhoz, hogy Debrecen megmaradjon? – tette fel a kérdést. Majd rámutatott: stabil alap és biztonság, ezt csak a Fidesz képes biztosítani. – Nincs más út, vasárnap döntünk, vagy a biztonság, vagy a bizonytalanság – hívta fel a figyelmet Széles Diána. Majd hangsúlyozta: a biztonság a stabilitás alapja, ne kockáztassunk, hamis ígéretek miatt.

„Azt érzem, hogy mi ki fogunk állni a hazánkért vasárnap” – fogalmazott. Hozzátette: a Fidesz tudja biztosítani a jövőt. A háborúban nincs fejlődés, csak rombolás. – Ne hagyjuk, hogy a rombolás győzzön! – kérte Széles Diána. 

Orbán Viktor: Debrecen a szabadság városa, juttassanak három fideszes képviselőt az Országgyűlésbe!

„Örömmel látjuk, hogy olyanok is eljöttek, akik még nem döntötték el, vasárnap kire szavaznak. Az is jó jel, hogy a Tisza szimpatizánsai közül is itt vannak néhányan. Ha meghallgatják az érveinket, könnyen lehet, hogy végül minket választanak” – mondta Orbán Viktor országjárásának debreceni állomásán, a Dósa Nádor téren.

A miniszterelnök Debrecent a szabadság városának nevezte, és arra kérte a helyieket, hogy három fideszes képviselőt juttassanak a parlamentbe, mert – mint fogalmazott – szükség van rájuk. Hangsúlyozta, hogy a város az elmúlt években jelentős ipari központtá fejlődött, amelyre Európa-szerte felfigyeltek.

Orbán Viktor úgy vélte, ez a fejlődés hosszú távon is biztos megélhetést nyújthat a fiatalabb generációk számára, ezért gratulált a debrecenieknek az elért eredményekhez.

A kormányfő kitért a határon túli magyarokra is: megjegyezte, a külhoni magyar közösségtől érkező támogatás lelki megerősítést jelent, és hangsúlyozta, hogy számukra is komoly tétje van a közelgő választásnak. Azt mondta, a kormány folytatni kívánja a nemzetegyesítés politikáját.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

