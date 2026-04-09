Orbán Viktor: Mi vagyunk a többség + videó

– A védett árakat mindenképp meg akarjuk védeni – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Indexnek. Emlékeztetett: a tartalékhoz azért kellett hozzányúlni, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Horvátország felől annyi olajat hoznak fel, amennyit lehet, és miközben használják a stratégiai tartalékot, addig fel is töltik a készleteket.

– A digitális világ belépett a választásba, és ezen keresztül épített fel magának támogatottságot az ellenfél, ezért kellett belépnem – mondta a kampányról a kormányfő. Hozzátette: még azt is el tudták hitetni az online térben, hogy ők vannak többen, de ez valójában sosem volt így.

Ezt kellett ellensúlyoznom, hogy a Fideszt támogató csendes többségből hangos többség legyen, és ezt a munkát vasárnap be is tudom fejezni

– fejtette ki a kormányfő. Emlékeztetett: 2022-ben is nyomni kellett.

Elismerte, hogy a közösségi médiában van még hová fejlődnie. Sokkal több követője van, mint Magyar Péternek, mégis sokkal több reakció érkezik a Tisza Párt elnökének bejegyzéseire – említette. A miniszterelnök szerint ez többek között annak köszönhető, hogy a Meta beleavatkozott a magyar politikába. – Ezt érdemes lehet majd a választások után megvizsgálni – tette hozzá.

A háború blokkolja a gazdaságot

Az elmúlt tizenhat év legnagyobb eredményének a munkaalapú gazdaság bevezetését és a teljes foglalkoztatottság elérését tartja Orbán Viktor.

Ha munka van, minden van

– mutatott rá.

Hozzáfűzte, hogy nem sikerült elérnie mindent, amit szeretett volna, például a nemzeti tőke megerősítését a kiskereskedelem területén, holott az van a legszorosabb összefüggésben a hazai gazdálkodók versenyképességével.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a háború blokkolja a gazdasági növekedést. Szerinte előrébb kellene tartani, azonban ez a háború miatt nem lehetséges. Mint jelezte, minden olyan fejlemény, ami drágítja az energiát, Magyarországot sújtja legerősebben. Kiemelte, hogy büszkék lehetnek arra, ami történt az elmúlt években, mert

a háború által blokkolt gazdaság mellett 11 százalékos minimálbér-emelést hajtottak végre.

Példaként említette a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt a fiataloknak, valamint a két vagy több gyermekes anyák adómentességét is. Szerinte a nagy céljaik tekintetében ment előre Magyarország, csak a gazdaság nem tudott ehhez elegendő tolóerőt adni. A kormányfő kiemelte, hogy aki most gyorsabban növekszik, mint mi, az az államadósság terhére történik.