Június 13-án tartják a Fidesz tisztújító kongresszusát

Orbán Viktor: A mi közösségünk Magyarország legegységesebb politikai közössége

„A mi közösségünk mindig is Magyarország legegységesebb politikai közössége volt, és most is az” – jelentette ki Orbán Viktor a Hír TV-nek a Fidesz választmányi ülése előtt. A leköszönő miniszterelnök tájékoztatott: bonyolult folyamat volt a frakció megalakítása, de az eredmény világosan megmutatja a jobboldali politikai közösség belső fegyelmét és egységét.

2026. 04. 28. 11:40
A Fidesz keddi országos választmányi ülése azért lehet mérföldkő,

mert itt dől el a párt jövőbeni stratégiája, ahol Orbán Viktor irányításával megkezdődik a politikai és szervezeti újrarendeződés.

A Fidesz célja, hogy a nemzeti oldal vívmányai mentén egy minden eddiginél szorosabb egységet kovácsoljanak össze, az új ellenzéki szerep kihívásaihoz mérten.

A párt alapszabálya szerint az országos választmány dönt a tisztújító kongresszus összehívásáról, Orbán Viktor nemrégiben pedig arról beszélt, hogy az ősszel esedékes kongresszust júniusra hozzák előre.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

