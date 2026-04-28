Orbán Viktor: A mi közösségünk Magyarország legegységesebb politikai közössége

A Fidesz keddi országos választmányi ülése azért lehet mérföldkő,

mert itt dől el a párt jövőbeni stratégiája, ahol Orbán Viktor irányításával megkezdődik a politikai és szervezeti újrarendeződés.

A Fidesz célja, hogy a nemzeti oldal vívmányai mentén egy minden eddiginél szorosabb egységet kovácsoljanak össze, az új ellenzéki szerep kihívásaihoz mérten.

A párt alapszabálya szerint az országos választmány dönt a tisztújító kongresszus összehívásáról, Orbán Viktor nemrégiben pedig arról beszélt, hogy az ősszel esedékes kongresszust júniusra hozzák előre.