együttállásVénuszköpönyeg

Ha este felnéz az égre, ritka látványos szerelmi háromszöget láthat

Szabad szemmel is látható együttállás lesz az égen ma este. Naplemente után, nyugati irányba nézve lesz a legszebb.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 15:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Április közepén olyan látvány vár ránk az esti égbolton, amit még azok is megértenek és élveznek, akik egyébként nem követik a csillagászat világát. Egy különleges égi jelenség közeleg: három jól ismert égitest, a Hold, a Fiastyúk és a Vénusz kerül látványos közelségbe egymással – írja a Köpönyeg.

Rendkívüli égi jelenség figyelhető meg hamarosan (Fotó: Shutterstock/AstroStar)

Április 19-én a Hold, a Fiastyúk és a Vénusz szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz.

A legjobb időpont a megtekintésre naplemente után, nyugati irányba nézve lesz,

távcsővel még látványosabb: akár csillagelfedések is megfigyelhetők. A holdsarló hamuszürke fénye extra különlegességet ad az élményhez. Ez nemcsak egy ritka esemény, de kifejezetten fotóbarát jelenség is lesz.

 

Milyen égi jelenség közeleg?

Április 19-én látványos égi együttállás jelenik meg. Az esti égbolt nyugati részén egy vékony holdsarlót láthatunk, mellette a Fiastyúk (más néven Plejádok), alatta pedig vakító fényességgel ragyog a Vénusz.

Ez az együttállás azért különleges, mert

  • a Hold ilyenkor még csak egy nagyon vékony sarló,
  • a Fiastyúk csillagai szabad szemmel is kivehetők,
  • a Vénusz pedig az egyik legfényesebb objektum az égen.

Együtt pedig egy olyan „égi háromszöget” rajzolnak ki, amit nehéz nem észrevenni.

Az együttállásban az a ritka, hogy ennyire látványos formában jelenik meg. A titok az elhelyezkedésben rejlik:

az égitestek látszólag közel kerülnek egymáshoz az égbolton, még ha valójában óriási távolságok választják is el őket.

A Fiastyúk például egy több száz fényévre lévő nyílt csillaghalmaz, míg a Vénusz a szomszédos bolygónk a Naprendszerben. A Hold pedig mindössze néhány százezer kilométerre van, mégis egy képen láthatjuk őket.

 

Mikor és hogyan érdemes megfigyelni?

A legjobb esély akkor van, ha

  • naplemente után nem sokkal nézünk ki,
  • tiszta, felhőmentes az ég,
  • van szabad kilátás a nyugati horizontra.

Nem kell hozzá semmilyen eszköz, szabad szemmel is gyönyörű lesz. De ha van távcső vagy binokulár, akkor még több részletet láthatunk: például a Fiastyúk halványabb csillagait, vagy akár azt is, ahogy a Hold eltakar egy-egy csillagot.

A holdsarló sötét oldala sem lesz teljesen fekete. Ennek oka az úgynevezett hamuszürke fény: a Földről visszaverődő napfény halványan megvilágítja a Hold árnyékos részét. Ez az apró részlet sokak szerint még szebbé teszi az egész égi jelenséget.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Getty Images/Picture Alliance/Patrick Pleul)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu