Ha este felnéz az égre, ritka látványos szerelmi háromszöget láthat

Április közepén olyan látvány vár ránk az esti égbolton, amit még azok is megértenek és élveznek, akik egyébként nem követik a csillagászat világát. Egy különleges égi jelenség közeleg: három jól ismert égitest, a Hold, a Fiastyúk és a Vénusz kerül látványos közelségbe egymással – írja a Köpönyeg.

Április 19-én a Hold, a Fiastyúk és a Vénusz szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz.

A legjobb időpont a megtekintésre naplemente után, nyugati irányba nézve lesz,

távcsővel még látványosabb: akár csillagelfedések is megfigyelhetők. A holdsarló hamuszürke fénye extra különlegességet ad az élményhez. Ez nemcsak egy ritka esemény, de kifejezetten fotóbarát jelenség is lesz.

Milyen égi jelenség közeleg?

Április 19-én látványos égi együttállás jelenik meg. Az esti égbolt nyugati részén egy vékony holdsarlót láthatunk, mellette a Fiastyúk (más néven Plejádok), alatta pedig vakító fényességgel ragyog a Vénusz.

Ez az együttállás azért különleges, mert

a Hold ilyenkor még csak egy nagyon vékony sarló,

a Fiastyúk csillagai szabad szemmel is kivehetők,

a Vénusz pedig az egyik legfényesebb objektum az égen.

Együtt pedig egy olyan „égi háromszöget” rajzolnak ki, amit nehéz nem észrevenni.

Az együttállásban az a ritka, hogy ennyire látványos formában jelenik meg. A titok az elhelyezkedésben rejlik:

az égitestek látszólag közel kerülnek egymáshoz az égbolton, még ha valójában óriási távolságok választják is el őket.

A Fiastyúk például egy több száz fényévre lévő nyílt csillaghalmaz, míg a Vénusz a szomszédos bolygónk a Naprendszerben. A Hold pedig mindössze néhány százezer kilométerre van, mégis egy képen láthatjuk őket.

Mikor és hogyan érdemes megfigyelni?

A legjobb esély akkor van, ha

naplemente után nem sokkal nézünk ki,

tiszta, felhőmentes az ég,

van szabad kilátás a nyugati horizontra.

Nem kell hozzá semmilyen eszköz, szabad szemmel is gyönyörű lesz. De ha van távcső vagy binokulár, akkor még több részletet láthatunk: például a Fiastyúk halványabb csillagait, vagy akár azt is, ahogy a Hold eltakar egy-egy csillagot.