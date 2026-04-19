Ha este felnéz az égre, ritka látványos szerelmi háromszöget láthat

Április közepén olyan látvány vár ránk az esti égbolton, amit még azok is megértenek és élveznek, akik egyébként nem követik a csillagászat világát. Egy különleges égi jelenség közeleg: három jól ismert égitest, a Hold, a Fiastyúk és a Vénusz kerül látványos közelségbe egymással – írja a Köpönyeg.
Április 19-én a Hold, a Fiastyúk és a Vénusz szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz.
A legjobb időpont a megtekintésre naplemente után, nyugati irányba nézve lesz,
távcsővel még látványosabb: akár csillagelfedések is megfigyelhetők. A holdsarló hamuszürke fénye extra különlegességet ad az élményhez. Ez nemcsak egy ritka esemény, de kifejezetten fotóbarát jelenség is lesz.
Milyen égi jelenség közeleg?
Április 19-én látványos égi együttállás jelenik meg. Az esti égbolt nyugati részén egy vékony holdsarlót láthatunk, mellette a Fiastyúk (más néven Plejádok), alatta pedig vakító fényességgel ragyog a Vénusz.
Ez az együttállás azért különleges, mert
- a Hold ilyenkor még csak egy nagyon vékony sarló,
- a Fiastyúk csillagai szabad szemmel is kivehetők,
- a Vénusz pedig az egyik legfényesebb objektum az égen.
Együtt pedig egy olyan „égi háromszöget” rajzolnak ki, amit nehéz nem észrevenni.
Az együttállásban az a ritka, hogy ennyire látványos formában jelenik meg. A titok az elhelyezkedésben rejlik:
az égitestek látszólag közel kerülnek egymáshoz az égbolton, még ha valójában óriási távolságok választják is el őket.
A Fiastyúk például egy több száz fényévre lévő nyílt csillaghalmaz, míg a Vénusz a szomszédos bolygónk a Naprendszerben. A Hold pedig mindössze néhány százezer kilométerre van, mégis egy képen láthatjuk őket.
Mikor és hogyan érdemes megfigyelni?
A legjobb esély akkor van, ha
- naplemente után nem sokkal nézünk ki,
- tiszta, felhőmentes az ég,
- van szabad kilátás a nyugati horizontra.
Nem kell hozzá semmilyen eszköz, szabad szemmel is gyönyörű lesz. De ha van távcső vagy binokulár, akkor még több részletet láthatunk: például a Fiastyúk halványabb csillagait, vagy akár azt is, ahogy a Hold eltakar egy-egy csillagot.
