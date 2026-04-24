ruszin - szendi romuluszmandinernyomozás

Megszüntették a garázdaság miatt indult nyomozást Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Csütörtökön írtuk meg, hogy Ruszin-Szendi Romulusz úgy lehet miniszter, hogy egy büntetőügy gyanúsítottja, az ügyészség azonban a mai napon az ellene indult nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntette. A leendő honvédelmi minisztert garázdasággal gyanúsították, mert többször meglökött egy újságírót.

Munkatársunktól
2026. 04. 24. 13:43
Mint megkeresésünkre írták, az ügyben a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2025. szeptember 29-én rendelt el nyomozást, majd Ruszin-Szendi Romuluszt gyanúsítottként hallgatta ki.  A nyomozás befejezését követően, 2026. március 2-án az eljárást a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségre tették át, figyelemmel arra, hogy Ruszin-Szendi Romuluszt 2026. február 26-án országgyűlési képviselőjelöltként nyilvántartásba vették.

Hozzátették: „tekintettel arra, hogy a garázdaság megvalósulásához szükséges törvényi tényállási elemek hiányoznak, ezért a nyomozást bűncselekmény hiányában meg kellett szüntetni, így a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt Ruszin-Szendi Romulusz ellen folytatott eljárást – mert a cselekmény nem bűncselekmény – a mai napon megszüntette.”

Az ügy előzménye, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a Tisza képviselőjelöltje válaszadás helyett többször meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről. A megszüntetéssel kapcsolatban több jogászt is megkérdeztünk, álláspontjuk szerint sem meríti ki a garázdaság tényállását ez az eset, így lehetett indoka a nyomozás megszüntetésének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

