Négy érvet sorolt fel Szécsi Zoltán, ezért szavaz a Fideszre vasárnap + videó

– Magyarországon születtem, itt nőttem fel, itt vízilabdáztam, és egyszer majd itt temetnek el – mondta a magyarokhoz intézett videóüzenetében Szécsi Zoltán. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó hangsúlyozta: hisz a munkában, a családban, a keresztény értékekben és a magyar nemzetben.

Mint mondta, ezek az értékek nagyon fontosak számára és ezért az szeretné, hogy olyan miniszterelnöke legyen az országnak, aki ezeket képviseli. – Őt Orbán Viktornak hívják, én rá szavazok. Szavazz te is rá! – zárta videóüzenetét Szécsi Zoltán.