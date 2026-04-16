Szennyező anyag, dietilén-glikol került a szombathelyi Markusovszky Kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatába szerda délután az épület klímaberendezésének karbantartási munkálatai közben, ezért a vízszolgáltatás ideiglenesen szünetel. A víz elszíneződését a kórházi személyzet észlelte, azonnal elzárták a vizet, és megkezdték a hiba elhárítását – írták.
Szennyező anyag került a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatába – már megkezdték a hiba elhárítását
Hangsúlyozták: minden beteget és kórházi dolgozót egyenként kikérdeztek, ennek során azt állapították meg, hogy 11 ember fogyaszthatott a szennyezett vízből. Az érintettektől vért vettek toxikológiai vizsgálathoz, az eddigi eredmények negatívak. Az intézmény palackozott vízzel gondoskodott a betegek ivóvízellátásáról és mosakodási lehetőségéről.
A kórház közleménye szerint az esetről értesítették a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amelynek munkatársai csütörtök délelőtt mintát vettek az újratöltött vízhálózati rendszerből, de abban már nem volt kimutatható a szennyeződés.
Az akkreditált laboratóriumi vizsgálat eredménye vasárnapra várható.
A katasztrófavédelem feljelentése alapján a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított az eset körülményeinek tisztázására. A kórház a normál betegellátás és a teljes körű vízszolgáltatás helyreállításáról a betegeket és a látogatókat haladéktalanul tájékoztatni fogja.
