Szennyező anyag került a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatába – már megkezdték a hiba elhárítását

A kórház közleménye szerint az esetről értesítették a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amelynek munkatársai csütörtök délelőtt mintát vettek az újratöltött vízhálózati rendszerből, de abban már nem volt kimutatható a szennyeződés.

Az akkreditált laboratóriumi vizsgálat eredménye vasárnapra várható.

A katasztrófavédelem feljelentése alapján a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított az eset körülményeinek tisztázására. A kórház a normál betegellátás és a teljes körű vízszolgáltatás helyreállításáról a betegeket és a látogatókat haladéktalanul tájékoztatni fogja.