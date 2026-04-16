Szennyező anyag került a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatába – már megkezdték a hiba elhárítását

Szennyező anyag került a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatába – közölte az intézmény.

2026. 04. 16. 18:46
Szennyező anyag, dietilén-glikol került a szombathelyi Markusovszky Kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatába szerda délután az épület klímaberendezésének karbantartási munkálatai közben, ezért a vízszolgáltatás ideiglenesen szünetel. A víz elszíneződését a kórházi személyzet észlelte, azonnal elzárták a vizet, és megkezdték a hiba elhárítását – írták.

Hangsúlyozták: minden beteget és kórházi dolgozót egyenként kikérdeztek, ennek során azt állapították meg, hogy 11 ember fogyaszthatott a szennyezett vízből. Az érintettektől vért vettek toxikológiai vizsgálathoz, az eddigi eredmények negatívak. Az intézmény palackozott vízzel gondoskodott a betegek ivóvízellátásáról és mosakodási lehetőségéről.

A kórház közleménye szerint az esetről értesítették a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amelynek munkatársai csütörtök délelőtt mintát vettek az újratöltött vízhálózati rendszerből, de abban már nem volt kimutatható a szennyeződés. 

Az akkreditált laboratóriumi vizsgálat eredménye vasárnapra várható.

A katasztrófavédelem feljelentése alapján a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított az eset körülményeinek tisztázására. A kórház a normál betegellátás és a teljes körű vízszolgáltatás helyreállításáról a betegeket és a látogatókat haladéktalanul tájékoztatni fogja.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
