A napokban tett feljelentést egy idős Tolna vármegyei férfi: ismeretlenek több vásárlással, illetve utalással kisebb-nagyobb összegeket tüntettek el lakossági és céges számlájáról – írja a Police.hu.

Távoli eléréssel folyamatosan csapolták a bankszámlákat a csalók. Fotó: Seksan Mongkhonkhamsao/Moment RF

Elsőként egy magát banki ügyintézőnek kiadó nő hívta fel azzal, hogy egy gyanús utalás előkészületét látják a folyószámláján. Egy férfi nevét és egy összeget bemondva akarta ellenőrizni, hogy ő kezdeményezte-e az utalást. Mikor a sértett nemmel válaszolt, az ismeretlen kérdéseket tett fel, hogy kiderítse, milyen számlákkal rendelkezik. Ezután egy „informatikus” hívta fel, és egy digitális pénztárca, valamint egy távoli elérést biztosító program telepítését kérte, amit teljesített, a szükséges kódokat visszadiktálta az idegennek.

Ezt követően több online vásárlásról kapott értesítést, háromszor 135-135 ezer forintot, egyszer 1950 forintot, egyszer pedig 46 575 forintot költöttek el a számlájáról. A vállalatiról pedig 990 000 forintot utaltak el egy összegben egy számára ismeretlen férfinak.

Megtévesztő volt, hogy a pénzintézet telefonszáma többször is megjelent a kapott üzenetekben, így akkor még nem gondolt csalásra.

A telefonban mindig a gyanús férfira terelték a szót, hogy több próbálkozása volt, és sok gyanús utalás érkezik a számlájára, azért nyomoznak ellene.

Amikor a sértett gyanakodni kezdett, és próbálta a korábban használt telefonszámon elérni az ügyintézőt, a hívást egy idegen fogadta, és elmondta, hogy a szám a férjéé, de ő nem dolgozik a bankban. Ami még furcsább volt, hogy a kérdéses számról másnap visszahívta az elsőként telefonáló nő, ekkor vált szinte biztossá, hogy átverték!

„Továbbra is kérjük, hogy vigyázzanak az adataikra! – hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Ne adják meg telefonon, e-mailben vagy SMS-ben idegenek kérésére személyes, banki vagy bankkártyaadataikat!

Idegenek kérésére ne telepítsenek a gépükre távoli elérést biztosító programot, mert ezzel átadják a számlájuk feletti irányítást!

Gyanús utalásokról kapott értesítés esetén lehetőleg személyesen keressék meg a pénzintézetüket, vagy olyan elérhetőségeket használjanak, amelyek korábbi ügyintézéseikkor hitelesnek bizonyultak.