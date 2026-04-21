Rendkívüli

Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

távoli elérésinternetes csalásokcsalás

Távoli eléréssel, folyamatosan csapolták a bankszámlákat a csalók

Egy paksi férfit csaptak be ismeretlenek, két számlájáról közel 1,5 milliót utaltak el. Egy digitális pénztárca, valamint egy távoli elérést biztosító program telepítését kérték a csalók, a szükséges kódokat pedig bediktálta a sértett az idegeneknek.

2026. 04. 21. 14:37
Veszélyes lehet a távoli elérés
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A napokban tett feljelentést egy idős Tolna vármegyei férfi: ismeretlenek több vásárlással, illetve utalással kisebb-nagyobb összegeket tüntettek el lakossági és céges számlájáról  – írja a Police.hu.

Távoli eléréssel folyamatosan csapolták a bankszámlákat a csalók.

Elsőként egy magát banki ügyintézőnek kiadó nő hívta fel azzal, hogy egy gyanús utalás előkészületét látják a folyószámláján. Egy férfi nevét és egy összeget bemondva akarta ellenőrizni, hogy ő kezdeményezte-e az utalást. Mikor a sértett nemmel válaszolt, az ismeretlen kérdéseket tett fel, hogy kiderítse, milyen számlákkal rendelkezik. Ezután egy „informatikus” hívta fel, és egy digitális pénztárca, valamint egy távoli elérést biztosító program telepítését kérte, amit teljesített, a szükséges kódokat visszadiktálta az idegennek.

Ezt követően több online vásárlásról kapott értesítést, háromszor 135-135 ezer forintot, egyszer 1950 forintot, egyszer pedig 46 575 forintot költöttek el a számlájáról. A vállalatiról pedig 990 000 forintot utaltak el egy összegben egy számára ismeretlen férfinak.

Megtévesztő volt, hogy a pénzintézet telefonszáma többször is megjelent a kapott üzenetekben, így akkor még nem gondolt csalásra.

A telefonban mindig a gyanús férfira terelték a szót, hogy több próbálkozása volt, és sok gyanús utalás érkezik a számlájára, azért nyomoznak ellene.

Amikor a sértett gyanakodni kezdett, és próbálta a korábban használt telefonszámon elérni az ügyintézőt, a hívást egy idegen fogadta, és elmondta, hogy a szám a férjéé, de ő nem dolgozik a bankban. Ami még furcsább volt, hogy a kérdéses számról másnap visszahívta az elsőként telefonáló nő, ekkor vált szinte biztossá, hogy átverték!

„Továbbra is kérjük, hogy vigyázzanak az adataikra! – hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Ne adják meg telefonon, e-mailben vagy SMS-ben idegenek kérésére személyes, banki vagy bankkártyaadataikat!

Idegenek kérésére ne telepítsenek a gépükre távoli elérést biztosító programot, mert ezzel átadják a számlájuk feletti irányítást!

Gyanús utalásokról kapott értesítés esetén lehetőleg személyesen keressék meg a pénzintézetüket, vagy olyan elérhetőségeket használjanak, amelyek korábbi ügyintézéseikkor hitelesnek bizonyultak.

Ha mégis csalás áldozatává válnak, tegyenek feljelentést a rendőrségen!”

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat.

Borítókép: Illusztráció ( Fotó: Getty Images d3sign)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu