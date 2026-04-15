Távozik a Direkt36-tól Panyi Szabolcs

Panyi Szabolcs nyolc év után, májusban távozik a Direkt36-tól – írta az oknyomozó portál a közösségi oldalán.

Az indoklás szerint a balliberális újságíró

hosszú ideje más szerkesztőségeknek és más projekteken is dolgozik. A jövőben ezekre a főleg nemzetközi munkákra és készülő könyve befejezésére szeretne koncentrálni, ezért született meg ez a közös döntés.

Lapunk a Mandiner cikke alapján a minap arról számolt be , hogy súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: egy kiszivárgott hangfelvétel alapján kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró egy ismeretlen forrásával arról beszélt a hanganyag tanúsága szerint, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelni a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Az ügyben az igazságügyi miniszter, Tuzson Bence tett feljelentést kémkedés miatt, amelyet a Legfőbb Ügyészség a Nemzeti Nyomozó Irodának továbbított. A feljelentés sorsáról a rendőrség rövidesen dönteni fog.

