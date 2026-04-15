Távozik a Direkt36-tól Panyi Szabolcs

A balliberális újságíró nemzetközi munkákra és készülő könyve befejezésére szeretne koncentrálni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 15:48
Panyi Szabolcs nyolc év után, májusban távozik a Direkt36-tól – írta az oknyomozó portál a közösségi oldalán.

Panyi Szabolcs FB
Panyi Szabolcs (Forrás: Facebook)

Az indoklás szerint a balliberális újságíró

hosszú ideje más szerkesztőségeknek és más projekteken is dolgozik. A jövőben ezekre a főleg nemzetközi munkákra és készülő könyve befejezésére szeretne koncentrálni, ezért született meg ez a közös döntés.

Lapunk a Mandiner cikke alapján a minap arról számolt be , hogy súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: egy kiszivárgott hangfelvétel alapján kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró egy ismeretlen forrásával arról beszélt a hanganyag tanúsága szerint, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelni a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Az ügyben az igazságügyi miniszter, Tuzson Bence tett feljelentést kémkedés miatt, amelyet a Legfőbb Ügyészség a Nemzeti Nyomozó Irodának továbbított. A feljelentés sorsáról a rendőrség rövidesen dönteni fog.

Borítókép: Panyi Szabolcs (Forrás: Transparency Magyarország)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu