95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Magyar Péter kaposvári jelöltje egy elszegényedett családon nyerészkedett

Magyar Péter egyik jelöltje sietősen igyekszik eltüntetni a bizonyítékokat, amelyek arra utalnak, hogy Lőrincz Viktória alacsony áron szerzett meg egy lakást, amelyet a devizahitel csapdájába esett családtól vett el a bank.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 15:41
Lőrincz Viktória Ellenpont
Magyar Péter kaposvári jelöltje, Lőrincz Viktória egy devizahitelben tönkrement család tragédiájából húzott hasznot, és most a választások előtt próbálja eltüntetni a nyomokat – derül ki egy nagyatádi lakás tulajdoni lapjából. A szálakat az Ellenpont göngyölítette fel, az ügyről már lapunk is írt.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Magyar Péter kaposvári jelöltje a devizahitel károsultjain nyerészkedett (Fotó: Máté Krisztián)

A történet a devizahitel-válság idején kezdődött: egy nagyatádi család 2007-ben 19 890 svájci frank jelzáloghitelt vett fel, majd 2008-ban egy újabb OTP-hitellel próbálták kiváltani. A frank árfolyamának elszállása azonban csapdába ejtette őket. A végrehajtó 2017-ben megindította az eljárást a több mint hatmillió forintos tartozás miatt, a családot kilakoltatták.

Az ingatlant az OTP Faktoring szerezte meg 2018 nyarán árverésen. Alig fél évvel később, 2019 februárjában Lőrincz Viktória és üzlettársa, Farkas János vásárolta meg a lakást. A hasonló panellakások akkor 5-7 millió forintot értek, de a követeléskezelőtől vélhetően féláron, 3,5-4,5 millió forintért juthattak hozzá.

Lőrincz Viktória így alig másfél millió forintos befektetéssel ülhetett bele egy család tragédiájába.

A legfrissebb, 2026. márciusi tulajdoni lap szerint a Tisza-jelölt éppen a kampány hajrájában próbálja eladni az ingatlant. Az Ellenpont szerint a dokumentumon szereplő széljegyzet tanúsítja: Lőrincz sietve tüntetné el a nyomokat, hogy mire a választók elé áll, már ne szerepeljen a nevén a kétes múltú befektetés.

Lőrincz Viktória személye további aggályokat is felvet. A bíróság korábban rágalmazásért ítélte el, miután valótlanságokat állított egy jegyzőről. Tíz évet járt jogi egyetemre, és hét éve ügyvédbojtárkodik, de

a szakvizsgát azóta sem tudta letenni, ennek ellenére „doktor főnökasszonynak” hívatja magát

– írja a lap. A cikk szerint a jelölt magatartása éles ellentétben áll Magyar Péter devizahitelekről szóló állításaival, miközben a Tisza-vezető oldalán ott található Kármán András devizahitelező is.

Borítókép: Lőrincz Tímea (Forrás: Ellenpont)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

