A Tisza Párt jelöltje aktuálisnak tartja Orbán Viktor kivégzését, videót is megosztott róla

Bihari Zoltán, akit a Tisza Párt a Borsod-Abaúj-Zemplén 6-os egyéni választókörzetében – amely magában foglalja Tiszaújvárost, Szerencset és a környező településeket – indít a 2026-os országgyűlési választáson, olyan videófelvételt osztott meg közösségi oldalán, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök kivégzését imitálják. A felvételhez fűzött kommentárja mindössze két szó: „aktuális, sőt” – írja az Ellenpont.

Majka nagy port kavart előadása, ahol a miniszterelnököt fejbe lövik: ezt a felvételt osztotta meg Bihari Zoltán, vállalhatatlan felirattal (Forrás: Ellenpont)

A videó nem más, mint Majka 2025. nyári, debreceni Campus Fesztiválon előadott botrányos produkciójának egyik részlete. A Csurran, cseppen című dal végén a miniszterelnököt megszemélyesítő rapper egy „Isten áldja Bindzsisztánt, b…szdmeg!” felkiáltással búcsúzott a közönségtől, majd egy közreműködő fordítva tartott mikrofonnal fejbe lőtte. Majka a jelenetet közben összeesett. Bihari ezt a részt találta megosztásra érdemesnek – ráadásul a Tisza Párt hivatalos jelöltjeként.

Bihari azonban korántsem egyedüli erőszakos vonulatot képviselő szereplője a Tisza Pártnak. Lakatos Bertalan, a párt kunhegyesi aktivistája 2009-ben két alkalommal is sörösüveggel vágott férfiak arcába – Magyar Péterrel közös fotóin ennek ellenére mosolyogva ölelkeznek. A pártvezető volt felesége, Varga Judit beszámolója szerint Magyar egy vitát követően késsel a kezében fenyegetőzött, máskor pedig részegen hazatérve az övcsatját vágta hozzá, gyermekei anyjához. 2024-ben Magyar egy szórakozóhelyen – miután kiskorú lányok lába között csúszkált – megtámadott egy férfit, ellopta a telefonját, majd a Dunába hajította.

A miniszterelnök meggyilkolását aktuálisnak tartó Bihari tehát nem véletlenül talált otthonra ebben a közegben. A korábban borászattal foglalkozó, de a szakmából időközben kikopott Biharit környezetében sokan „Seftes Zozóként” gúnyolják.