A Tisza Párt jelöltje aktuálisnak tartja Orbán Viktor kivégzését, videót is megosztott róla

Orbán Viktor kivégzését imitáló videóval kampányol a Tisza Pált jelöltje a borsodi választókörzetben. Bihari Zoltán Majka botrányos koncertjelenetét találta megosztásra méltónak.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 04. 08. 17:15
Bihari Zoltán, akit a Tisza Párt a Borsod-Abaúj-Zemplén 6-os egyéni választókörzetében – amely magában foglalja Tiszaújvárost, Szerencset és a környező településeket – indít a 2026-os országgyűlési választáson, olyan videófelvételt osztott meg közösségi oldalán, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök kivégzését imitálják. A felvételhez fűzött kommentárja mindössze két szó: „aktuális, sőt” – írja az Ellenpont.

Majka nagy port kavart előadása, ahol a miniszterelnököt fejbe lövik: ezt a felvételt osztotta meg Bihari Zoltán, vállalhatatlan felirattal (Forrás: Ellenpont)

A videó nem más, mint Majka 2025. nyári, debreceni Campus Fesztiválon előadott botrányos produkciójának egyik részlete. A Csurran, cseppen című dal végén a miniszterelnököt megszemélyesítő rapper egy „Isten áldja Bindzsisztánt, b…szdmeg!” felkiáltással búcsúzott a közönségtől, majd egy közreműködő fordítva tartott mikrofonnal fejbe lőtte. Majka a jelenetet közben összeesett. Bihari ezt a részt találta megosztásra érdemesnek – ráadásul a Tisza Párt hivatalos jelöltjeként.

Bihari azonban korántsem egyedüli erőszakos vonulatot képviselő szereplője a Tisza Pártnak. Lakatos Bertalan, a párt kunhegyesi aktivistája 2009-ben két alkalommal is sörösüveggel vágott férfiak arcába – Magyar Péterrel közös fotóin ennek ellenére mosolyogva ölelkeznek. A pártvezető volt felesége, Varga Judit beszámolója szerint Magyar egy vitát követően késsel a kezében fenyegetőzött, máskor pedig részegen hazatérve az övcsatját vágta hozzá, gyermekei anyjához. 2024-ben Magyar egy szórakozóhelyen – miután kiskorú lányok lába között csúszkált – megtámadott egy férfit, ellopta a telefonját, majd a Dunába hajította.

A miniszterelnök meggyilkolását aktuálisnak tartó Bihari tehát nem véletlenül talált otthonra ebben a közegben. A korábban borászattal foglalkozó, de a szakmából időközben kikopott Biharit környezetében sokan „Seftes Zozóként” gúnyolják.

Borítókép: Magyar Péter szerencsi-tiszaújvárosi botrányjelöltje, Bihari Zoltán (Fotó: Ellenpont)


További játékainkhoz kattintson ide!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
