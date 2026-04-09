Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
tisza pártVálasztás 2026kampányfideszjelöltMagyar Péter

Hallgatásra ítélve: a nyilatkozattilalom miatt még mindig nem ismerik a tiszás jelölteket

A választási kampány utolsó szakaszában, amikor a személyes jelenlét és a világos üzenetek kulcsfontosságúak lennének, egyre nagyobb feszültséget okoz a Tisza jelöltjei körében a szigorú kommunikációs tiltás. A sajtó kötelező kerülése és az ígéretek tételének megtiltása nemcsak a jelöltek mozgásterét szűkíti, hanem a választók bizalmát is próbára teszi.

Munkatársunktól
2026. 04. 09. 4:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A választási kampány utolsó heteiben a kormányoldalon felpörögtek az események: egymást érik a lakossági fórumok, az utcai jelenlétek, az interjúk és a különböző kampánytevékenységek. Éppen ezért különösen szokatlan és egyre kellemetlenebb helyzetbe hozza a Tisza Párt jelöltjeit az a belső korlátozás, amely megtiltja számukra, hogy a sajtónak nyilatkozzanak, illetve konkrét ígéreteket tegyenek a választóknak.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A döntés mögött egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint az a stratégiai megfontolás állt, hogy a párt központilag kontrollálni kívánja az üzeneteket, elkerülve az esetleges kommunikációs hibákat vagy egymásnak ellentmondó kijelentéseket. 

Ez rövid távon fegyelmezett, egységes arculatot eredményezett, azonban a kampány hajrájában már inkább hátrány lett. Mindeközben pedig Péter nem hajlandó kicsit elengedni a jelöltek kezét

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, országszerte több jelölt is küldött kérdést, kérelmet a Tisza Párt elnökségéhez, amelyben az esetleges nyilatkozatok adásának módjáról érdeklődik.

Többen is jelezték nekünk, hogyha nem fognak tudni nyilatkozni a helyi médiának, akkor potenciális választókat nem érnek majd utol. Egy hölgy pedig jelezte, hiába ismerik a saját településén, néhány faluval arrébb már senki se tudja, hogy ki ő, köszönhetően a nyilatkozási tilalomnak

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, a terepen kampányoló politikusok és aktivisták is egyre gyakrabban találkoznak értetlenkedéssel, a helyi ügyekben a jelöltek ugyanis nem tudnak érdemben megszólalni, kizárólag központi kommunikációt folytatnak.

Már kiderült, hogy a választók a legtöbb körzetben nem csupán pártlogókra, hanem emberekre szavaznak, ha egy jelölt nem tud, vagy nem mer megszólalni, az bizalmatlanságot szül

– jelentette ki az informátor, aki szerint a Tisza Párt alapvető stratégiai hibát vétett akkor, amikor azt hitték, egy budapestihez hasonló stratégiával le tudják győzni a Fideszt vidéken.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Tisza Párt belső felmérései nem igazolták vissza Magyar Péterék várakozásait. A választókerületek többségében nincs protesthangulat, így a kettős listás szavazásként emlegetett politikai stratégia kifulladni látszik. A kutatások szerint a három nap múlva tartandó választáson ismét az egyéni jelöltek ismertsége és hitelessége válhat a legfontosabb tényezővé – miközben az új ellenzéki szereplők sok körzetben még nem rendelkeznek felépített jelölti hálózattal.

A kutatások alapján egyre inkább kirajzolódik, hogy az áprilisi választások során a helyi jelöltek ismertsége, hitelessége és beágyazottsága lehet a döntő tényező.

A koncepció eredetileg arra épült, hogy a választók országos szinten elégedetlenek lesznek, ezért az egyéni körzetben a tiszás logóra fognak szavazni a jelöltek helyett. A belső használatra készült felmérések adatai azonban azt mutatják: a választókerületek többségében nincs protesthangulat

– jelentette ki az informátorunk. Elmondta, bár egyes nagyvárosi körzetekben érzékelhető kritikusabb közhangulat, országos szinten nem alakult ki az a politikai légkör, amely a kettős listás stratégia sikeréhez szükséges lett volna.

A bizonytalan szavazók jelentős része nem rendszerellenes motivációból akar szavazni, inkább hiteles helyi szereplőket keresnek. Így pedig felértékelődik az egyéni jelöltek szerepe

– emelte ki forrásunk. Hozzátette, a közhangulat megváltozásának eredményeként több mint két tucat körzetben csökken a Tisza Párt egyéni jelöltjeinek támogatottsága. 

Az adataink szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy nincsenek helyben ismert jelöltjeink

– tette hozzá az informátor. Elárulta, a Tisza Párt jelöltjei egyik körzetben sem ismertek az apolitikus választók számára.

Mint ismert, nemrég arról számoltunk be, a nyáron még előnyt mutató választókerületekben mára visszaszorult Magyar Péter pártja. Több dunántúli, agglomerációs és kelet-magyarországi körzet is a szoros kategóriába került, hivatalos cáfolat egyelőre nem érkezett.

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt legfrissebb belső mérései alapján számos, korábban kedvezőnek tartott egyéni választókerület billegővé vált. A lapunkhoz eljutott értesülések szerint a párt kampánystábja az elmúlt hetekben több körzetet is átsorolt a „szoros” kategóriába, miután a nyári fölény jelentősen csökkent ezekben a körzetekben.

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátor arról beszélt: júniusban és júliusban még egészen más képet mutattak a számok.

Volt, ahol öt-hat százalékpontos előnyt mértünk, és akadt olyan körzet is, ahol ennél is nagyobbat. Most ezek az előnyök gyakorlatilag eltűntek

– fogalmazott. A Dunántúlon több választókerület is veszélyzónába került a Tisza Párt szempontjából. A belső adatok szerint Győr-Moson-Sopron vármegye 2., 4. és 5. számú körzete, Vas vármegye 1., Zala vármegye 3., Veszprém vármegye 2. és 4., valamint Fejér vármegye 1., 2. és 3. számú választókerülete ma már kifejezetten szorosnak számít. Komárom-Esztergom vármegye 2. és Somogy vármegye 1. számú körzete szintén a billegők közé került.

A fővárosi agglomeráció térségében sem stabil a helyzet: Pest vármegye 4., 7., 9. és 11. számú választókerületében az informátor szerint hibahatáron belüli különbségeket mutatnak a mérések. 

Ezekben a körzetekben különösen gyorsan változik a hangulat, sok a bizonytalan, akiket mindkét oldal intenzíven próbál megszólítani

– tette hozzá a forrásunk. Kiemelte, Kelet- és Dél-Magyarországon Bács-Kiskun vármegye 1., Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. és 4., Csongrád-Csanád vármegye 3., Békés vármegye 3. és 4., Heves vármegye 1., Hajdú-Bihar vármegye 6., valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. számú körzetében is kiélezett versenyt, kormánypárti győzelmet jeleznek a belső számok. A forrás szerint a nyári lendület megtorpant, miközben a kormánypártok mozgósítása erősödött az érintett térségekben.

Most minden erőforrást ezekre a körzetekre kell koncentrálni. Nincs már biztos terep

– mondta. Értesüléseink szerint a párton belül is téma a visszaesés mértéke, ugyanakkor Magyar Péter továbbra sem hajlandó változtatni a kommunikációs stratégián. A különbség az, hogy míg nyáron az adatok szerint több helyen magabiztos győzelemre számítottak, most kemény kampányra és szoros eredményre készülnek.

Mint ismert, Magyar Péter korábban eligazítást tartott a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek, az Index információ szerint a pártelnök nagyon pesszimistán beszélt, és mintha arra készítette volna föl a jelöltjeit, hogy a nyilvánosság számára kommunikált, tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében. Az eligazításon szó esett droggal kapcsolatos videóról is, Magyar a képviselőjelölteket arra kérte, hogy fogják rá a mesterséges intelligenciára, amennyiben bármilyen videó feltűnik az interneten. Magyar arról is beszélt, hogy egy esetleges választási vereség esetén ő nem maradhat Magyarországon, mivel egy újabb Fidesz-kormány alatt börtönbe kerülne.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
