Tizennégy lakás pénzügyeit intézte a közös képviselő, de nem arra költötte a pénzt, amire kellett volna

Sikkasztás miatt vádat emelt a Kiskőrösi Járási Ügyészség egy közös képviselő ellen, aki 14 lakás pénzügyeinek intézésekor a beszedett összegeket a megélhetésére fordította.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 04. 10. 12:35
A vád szerint a férfi egy 42 lakásból álló épület tulajdonosainak megbízásából díjazás ellenében 2018 és 2024 között közös képviselői feladatokat látott el, ő intézte a felmerülő pénzügyeket, beszedte a közös költséget, a kiadások után fennmaradó vagyont kezelte. 

A vádlott a befizetésekről és a kiadásokról évente beszámolt a lakóközösségnek, utoljára 2022 tavaszán, amikor 1,2 millió forint még rendelkezésre állt. A beszámoló a következő évben elmaradt, majd 2024-ben már egyáltalán nem tudott elszámolni a befizetésekkel. A férfinak ugyanis 2020-tól kezdődően anyagi nehézségei támadtak, és a közös költségként beszedett összesen 2,6 millió forintot a megélhetésére fordította.

A vádlott az okozott kárból a nyomozás közben összesen 200 ezer forintot térített meg.

Az ügyészség a tettét beismerő közös képviselőt többrendbeli, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével vádolta meg és felelősségre vonását büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban tárgyalás mellőzésével kezdeményezte. A Kiskőrösi Járásbíróság a férfi bűnösségét a váddal egyezően megállapította, és ezért vele szemben – a jogtalan gazdagodás összegéig vagyonelkobzás elrendelése mellett – 1 év 6 hónap börtönbüntetést szabott ki, amelynek végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggesztette.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
