A vád szerint a férfi egy 42 lakásból álló épület tulajdonosainak megbízásából díjazás ellenében 2018 és 2024 között közös képviselői feladatokat látott el, ő intézte a felmerülő pénzügyeket, beszedte a közös költséget, a kiadások után fennmaradó vagyont kezelte.
Tizennégy lakás pénzügyeit intézte a közös képviselő, de nem arra költötte a pénzt, amire kellett volna
Sikkasztás miatt vádat emelt a Kiskőrösi Járási Ügyészség egy közös képviselő ellen, aki 14 lakás pénzügyeinek intézésekor a beszedett összegeket a megélhetésére fordította.
A vádlott a befizetésekről és a kiadásokról évente beszámolt a lakóközösségnek, utoljára 2022 tavaszán, amikor 1,2 millió forint még rendelkezésre állt. A beszámoló a következő évben elmaradt, majd 2024-ben már egyáltalán nem tudott elszámolni a befizetésekkel. A férfinak ugyanis 2020-tól kezdődően anyagi nehézségei támadtak, és a közös költségként beszedett összesen 2,6 millió forintot a megélhetésére fordította.
A vádlott az okozott kárból a nyomozás közben összesen 200 ezer forintot térített meg.
Az ügyészség a tettét beismerő közös képviselőt többrendbeli, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével vádolta meg és felelősségre vonását büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban tárgyalás mellőzésével kezdeményezte. A Kiskőrösi Járásbíróság a férfi bűnösségét a váddal egyezően megállapította, és ezért vele szemben – a jogtalan gazdagodás összegéig vagyonelkobzás elrendelése mellett – 1 év 6 hónap börtönbüntetést szabott ki, amelynek végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggesztette.
