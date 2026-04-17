tűzautóországos katasztrófavédelmi főigazgatóságpécs

Lángba borult egy kocsi az autóstalálkozón, hiába próbálták poroltókkal megfékezni + videó

Kigyulladt egy személyautó Pécsett, az Időjós úton. A jármű motorterében keletkezett tűz rövid idő alatt az egész autóra átterjedt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 13:51
Riasztották a tűzoltókat Pécsett, miután egy személyautó lángra kapott az Időjós úton egy szombati autóstalálkozón. A tűz a jármű motorterében keletkezett, majd gyorsan továbbterjedt, és rövid időn belül az egész autó égett – számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, és az esetről egy videót is megosztottak.

A Bamának Kéri József főszervező elmondta:

az Időjós úti parkolóban zajló eseményen egy felhevült motorral érkező autó gyulladt ki, miután a sofőr járatta a járművet.

A tüzet nyolc poroltóval próbálták megfékezni, miközben a résztvevőket biztonságos távolságba terelték és értesítették a tűzoltókat. A pécsi hivatásos egységek perceken belül a helyszínre érkeztek és megfékezték a lángokat. Személyi sérülés szerencsére nem történt, az autót később elszállították, a találkozó pedig folytatódott.

A hatóságok ismét felhívták a figyelmet: 

ha vezetés közben füstöt vagy szokatlan szagot észlelünk, azonnal álljunk meg egy biztonságos helyen,

hagyjuk el a járművet, és értesítsük a segélyhívót a 112-es számon.

Borítókép: A tűzoltók hamar a helyszínre érkeztek (Fotó: Olvasói felvétel)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
