Ütközött, majd rommá tört a rendőrautó Békéscsabán + videó

Rendőrautó és személyautó karambolozott hétfő reggel Békéscsabán, a Bajza utcában. A szolgálatba tartó járőrkocsi az ütközés után villanyoszlopnak hajtott – adta hírül a Beol.hu.
Az elsődleges információk szerint a balesetben
öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, a mentők a helyszínen látták el őket.
A helyszínelés idejére félpályás útlezárást vezettek be az érintett szakaszon.
Úgy tudni, a rendőrautó megkülönböztető jelzést használt a karambol idején.
Borítókép: Ripityára tört a villanyoszlopnak csapódott rendőrautó (Fotó: MW/Bencsik Ádám)
