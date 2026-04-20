Ütközött, majd rommá tört a rendőrautó Békéscsabán + videó

Rendőrautó és személyautó karambolozott hétfő reggel Békéscsabán, a Bajza utcában. A szolgálatba tartó járőrkocsi az ütközés után villanyoszlopnak hajtott – adta hírül a Beol.hu.

Az elsődleges információk szerint a balesetben

öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, a mentők a helyszínen látták el őket.

A helyszínelés idejére félpályás útlezárást vezettek be az érintett szakaszon.

Úgy tudni, a rendőrautó megkülönböztető jelzést használt a karambol idején.

A helyszínen készült fotókért kattintson IDE!

Borítókép: Ripityára tört a villanyoszlopnak csapódott rendőrautó