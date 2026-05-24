Magyarországon is gátat vetnének a közösségi médiának a 13 év alattiaknál, egész Európa ebbe az irányba halad

A KDNP olyan törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely a 13 év alattiak számára megtiltaná a közösségimédia-használatot, és életkor-ellenőrzéshez kötné a regisztrációt. Nem Magyarország lenne az első, amely íly módon korlátozza a közösségimédia-használatot. Ausztrália már bevezette a korlátozást, Dániában politikai megállapodás született róla, Görögországban jövőre léphet hatályba, míg Franciaország, Ausztria, Spanyolország, Németország és az Egyesült Királyság is hasonló szabályozást fontolgat. A görögök európai szintű fellépést sürgetnek, Ursula von der Leyennek is levelet írtak az ügyben.

2026. 05. 24. 6:25
Egyre erősebb a bizonyíték a közösségimédia-használat káros hatásaira

A tinédzserek közösségimédia-használatáról szóló vita az elmúlt hónapokban jelentős mértékben felerősödött, amit egyre több, a mentális egészségre gyakorolt káros hatásokat igazoló bizonyítékkal támasztottak alá. Márciusban az Egyesült Államokban lezajlott perben kimondták, hogy 

a Meta és a YouTube felelős egy nő gyermekkorban kialakult közösségimédia-függőségéért.

Az esküdtszék arra a következtetésre jutott, hogy a Meta és a Google szándékosan hozott létre olyan platformokat, amelyek károsították a nő mentális egészségét. A két cég azonban vitatta az ítéletet, és fellebbezett a döntés ellen. Közleményében a Meta azt írta, hogy „a tizenévesek mentális egészsége rendkívül összetett kérdés, és nem köthető egyetlen alkalmazáshoz sem.”

A témában korábban Szakos Enikővel, a Nemeskürty István Tanárképző Kar stratégiai osztályának és a Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetőjével, az MCC oktatáskutatójával beszélgettünk, aki szintén felhívta a figyelmet a digitális világ káros hatásaira.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

