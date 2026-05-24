Magyarországon is gátat vetnének a közösségi médiának a 13 év alattiaknál, egész Európa ebbe az irányba halad

Egyre erősebb a bizonyíték a közösségimédia-használat káros hatásaira

A tinédzserek közösségimédia-használatáról szóló vita az elmúlt hónapokban jelentős mértékben felerősödött, amit egyre több, a mentális egészségre gyakorolt káros hatásokat igazoló bizonyítékkal támasztottak alá. Márciusban az Egyesült Államokban lezajlott perben kimondták, hogy

a Meta és a YouTube felelős egy nő gyermekkorban kialakult közösségimédia-függőségéért.

Az esküdtszék arra a következtetésre jutott, hogy a Meta és a Google szándékosan hozott létre olyan platformokat, amelyek károsították a nő mentális egészségét. A két cég azonban vitatta az ítéletet, és fellebbezett a döntés ellen. Közleményében a Meta azt írta, hogy „a tizenévesek mentális egészsége rendkívül összetett kérdés, és nem köthető egyetlen alkalmazáshoz sem.”

A témában korábban Szakos Enikővel, a Nemeskürty István Tanárképző Kar stratégiai osztályának és a Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetőjével, az MCC oktatáskutatójával beszélgettünk, aki szintén felhívta a figyelmet a digitális világ káros hatásaira.