melléthei - barna mártonszdsztisza pártdemszky gáborMagyar Péter

Baloldali elődeit követi Magyar Péter a sógora kinevezésével

A nepotizmus kevéssé dicső és a baloldalon korábban igen népszerű hagyományát viszi tovább Magyar Péter, aki a sógorát kérte fel igazságügyi miniszternek. Holott éppen a Tisza Párt volt az, amely programjának fontos elemeként nevezte meg az általa sokat bírált urambátyámviszonyok felszámolását.

Gábor Márton
2026. 05. 01. 16:11
Magyar Péter legutóbbi döntése így sokak számára nem valamiféle új politikai kultúra kezdetét, hanem inkább egy régi baloldali hagyomány folytatását jelenti. A rokoni kapcsolatokon alapuló kinevezések ugyanis mindig felvetik a kérdést: valóban a szakmai alkalmasság számít, vagy inkább a családi és személyes lojalitás.

A magyar közéletben éppen a Tisza Párt erősítette fel azt a fokozott várakozást, hogy ne a kapcsolati hálók és az urambátyámviszonyok, hanem a teljesítmény és a felelősségvállalás döntsön a fontos pozíciók betöltésénél.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Pilhál Tamás
idezojeleknepotizmus

Üdv a fedélzeten, sógor koma!

Ahol a hugica férjéből miniszter lesz, ott nyilván vége az urambátyám világnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
