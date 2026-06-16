Álhírgyártással akarja magára terelni a figyelmet Magyar Péter

Mint arról még 2024 végén szintén hírt adtunk , Vitnyéd és Csermajor nevét szinte az egész ország megismerte, miután az egykori tejipari szakiskola területén felújítás kezdődött a településen.

A munkálatok miatt ellenzéki politikusok és baloldali médiumok azonnal rémhírterjesztésbe kezdtek, mindenféle információ nélkül politikai szerencsehuszárok, köztük Magyar Péter hergelik az embereket, napok óta szítják a kedélyeket

– mutatott rá videójában Gyopáros Alpár. A térség országgyűlési képviselője korábban emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is megerősítette, hogy nem lesz Vitnyéd–Csermajorban migránstábor.

Magyar Péter egyszerűen hazudik, hergel, félelmet kelt. Pont az ellen hangol, amit Brüsszelben támogat

– tette hozzá a kormánybiztos. Gyopáros Alpár arról is beszámolt, hogy a felújítás alatt álló épületekben Ukrajnából érkezett menekültek tartózkodtak jogtalanul, lelakták és tönkretették az ingatlanokat, ezért kell helyrehozni.

Nem kérünk a menekülttáborokból, nem kérünk az illegális migrációból

– jelentette ki a politikus, és leszögezte: a kormány nem változtatott az álláspontján.