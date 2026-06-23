Sulyok Tamás és a bírák eltávolítása európai uniós jogállamisági vitát robbanthat ki

Nem kétséges a döntés

Emlékeztettek arra is, hogy az Európai Unió Bírósága már állást foglalt, tehát nem kétséges, hogy milyen döntést fog hozni. Összességében azt állapították meg, hogy a tervezett szöveg elfogadása jogi és politikai szempontból is hatalmas baklövés lenne és beláthatatlan következményekkel járna. Valamint, hogy az uniós és strasbourgi gyakorlat, valamint a Velencei Bizottság eddigi állásfoglalásai alapján a tervezett hirtelen, átmenet nélküli korhatár-bevezetés nemcsak az uniós jogot és az Emberi Jogok Európai Egyezményét sértené, hanem további kötelezettségszegési eljárásokat, kártérítési pereket és a magyar jogrendszerbe vetett bizalom további erózióját eredményezné.