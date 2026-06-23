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alkotmánybíróságsulyok tamástűzfalcsoportMagyar Péter

Sulyok Tamás és a bírák eltávolítása európai uniós jogállamisági vitát robbanthat ki

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Súlyos jogi és nemzetközi következményekkel járhat a Magyar Péter vezette kormány alaptörvény-módosítási terve, amellyel a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság elnöke eltávolítását készítenék elő – állapította meg a Tűzfalcsoport elemzése. A portál által megkérdezett szakértők szerint az AB-elnök mandátumának megszüntetését célzó, hetvenéves korhatárt bevezető szabályozás ugyanabba a jogi csapdába vezethet, amelybe a 2012-es bírói nyugdíjazások miatt már egyszer belesétált Magyarország: az intézkedés szerintük sértheti az uniós jogot, újabb kötelezettségszegési eljárásokat és nemzetközi jogvitákat idézhet elő.

Kárpáti András
2026. 06. 23. 14:09
Fotó: Polyák Attila
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Nem kétséges a döntés

Emlékeztettek arra is, hogy az Európai Unió Bírósága már állást foglalt, tehát nem kétséges, hogy milyen döntést fog hozni. Összességében azt állapították meg, hogy a tervezett szöveg elfogadása jogi és politikai szempontból is hatalmas baklövés lenne és beláthatatlan következményekkel járna. Valamint, hogy az uniós és strasbourgi gyakorlat, valamint a Velencei Bizottság eddigi állásfoglalásai alapján a tervezett hirtelen, átmenet nélküli korhatár-bevezetés nemcsak az uniós jogot és az Emberi Jogok Európai Egyezményét sértené, hanem további kötelezettségszegési eljárásokat, kártérítési pereket és a magyar jogrendszerbe vetett bizalom további erózióját eredményezné.

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