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Baráti tűz: Kulja András leplezte le Magyar Péter kampányhazugságait

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Nem várt helyről kapott pofont Magyar Péter. A miniszterelnök egy korábbi hazugságára saját párttársa, Kulja András hívta fel a figyelmet azzal, hogy megosztotta Magyar két évvel ezelőtti Facebook-posztját. Abban a kormányfő többek között azt ígérte, hogy hatalomra kerülése után azonnal megduplázza a családi pótlékot és megemeli a legalacsonyabb nyugdíjakat, sőt áfát is csökkent. Ezekből azonban semmi nem valósult meg.

Munkatársunktól
2026. 06. 24. 19:34
Forrás: MEDIAWORKS
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