Újra összeül a Fővárosi Közgyűlés: költségvetés, reklámtilalom, taxisok és közbiztonság is napirenden

A közlekedés és a közbiztonság több ponton is hangsúlyosan megjelenik az ülésen. A képviselők tárgyalnak az elektromos rollerek szabályozásának szigorításáról, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti kapcsolatának fejlesztéséről, a külvárosi közlekedési csomópontok rekonstrukciójáról, valamint a fővárosi közlekedési csomópontok közrendjének javítását célzó előterjesztésről is.

Utóbbihoz kapcsolódik a Fidesz–KDNP frakció korábban ismertetett közbiztonsági csomagja, amely többek között a rendőrök és közterület-felügyelők közös járőrszolgálatának visszaállítását, valamint azt kezdeményezi, hogy az önkormányzatok által telepített traffipaxok bírságbevételeinek fele helyben maradhasson, és azt

útfejlesztésre, valamint közlekedésbiztonsági beruházásokra fordíthassák.

A zöldpolitikai kérdések szintén hangsúlyos szerepet kapnak. A közgyűlés tárgyal a kiemelt közcélú zöldterületek szabályozásának módosításáról, a Mocsáros természetvédelmi terület kezeléséről, a Margitsziget kerttörténeti dokumentációjának elkészítéséről, valamint a 100 Klímasemleges és Okos Város programmal kapcsolatos együttműködésről is. Napirendre kerül továbbá a fővárosi szúnyoggyérítési program elfogadása.