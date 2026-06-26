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Újra összeül a Fővárosi Közgyűlés: költségvetés, reklámtilalom, taxisok és közbiztonság is napirenden

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Költségvetési döntések, reklámtilalom, taxis tarifaemelés, közbiztonsági javaslatok és a fővárosi cégek beszámolói is napirendre kerülnek a pénteki Fővárosi Közgyűlés ülésén. A képviselők csaknem félszáz előterjesztést tárgyalnak, amelyek közül több hosszú távon is meghatározhatja Budapest működését.

Gábor Márton
2026. 06. 26. 6:45
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A közlekedés és a közbiztonság több ponton is hangsúlyosan megjelenik az ülésen. A képviselők tárgyalnak az elektromos rollerek szabályozásának szigorításáról, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti kapcsolatának fejlesztéséről, a külvárosi közlekedési csomópontok rekonstrukciójáról, valamint a fővárosi közlekedési csomópontok közrendjének javítását célzó előterjesztésről is.

Utóbbihoz kapcsolódik a Fidesz–KDNP frakció korábban ismertetett közbiztonsági csomagja, amely többek között a rendőrök és közterület-felügyelők közös járőrszolgálatának visszaállítását, valamint azt kezdeményezi, hogy az önkormányzatok által telepített traffipaxok bírságbevételeinek fele helyben maradhasson, és azt

 útfejlesztésre, valamint közlekedésbiztonsági beruházásokra fordíthassák.

A zöldpolitikai kérdések szintén hangsúlyos szerepet kapnak. A közgyűlés tárgyal a kiemelt közcélú zöldterületek szabályozásának módosításáról, a Mocsáros természetvédelmi terület kezeléséről, a Margitsziget kerttörténeti dokumentációjának elkészítéséről, valamint a 100 Klímasemleges és Okos Város programmal kapcsolatos együttműködésről is. Napirendre kerül továbbá a fővárosi szúnyoggyérítési program elfogadása.

A fővárosi cégek működésével kapcsolatban több jelentős döntés is várható. A képviselők elfogadhatják a BKK, a BKV és a BKM Nonprofit Zrt. tavalyi beszámolóit, módosíthatják a BKV alapszabályát, valamint dönthetnek a főváros közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről is.

A kulturális és közéleti ügyek között szerepel Scherer Péter emlékének megőrzése. 

A Fidesz–KDNP javaslata alapján a közelmúltban elhunyt Jászai Mari-díjas színművész tiszteletére emlékhely létesülhet a Margitszigeten.

Az ülésen emellett olyan témák is napirendre kerülnek, mint a városi galambállomány kezelése, legális graffitifal kialakítása, a liftek hibabejelentésének akadálymentesítése, a kerékpárpumpák visszahelyezése, valamint a filmforgatások miatti közlekedési korlátozások szabályozásának módosítása.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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