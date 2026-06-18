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Mínusz 49,5 milliárdon a főváros, Karácsony Gergely újra nekifut a reklámtilalomnak

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Továbbra is súlyos pénzügyi helyzetben van a főváros, Budapest számláján jelenleg mínusz 49,5 milliárd forint szerepel – közölte Kiss Ambrus. A Városháza a szolidaritási hozzájárulás ügyében folytatná a tárgyalásokat a kormánnyal, miközben a reklámhálók, óriásplakátok és citylight felületek jelentős részének megszüntetését is kezdeményezi.

Gábor Márton
2026. 06. 18. 14:21
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Enélkül, illetve a fővárosi önkormányzat támogatása híján a lakóközösségének többségének esélye sincs elvégezni a a felújításokat. 

Az általam képviselt társasházak általában meglepő módon kevés tulajdonossal rendelkező sarokházak, amelyek központi helyen találhatók, és óriási összegbe kerülne a felújításuk. Az óriásplakátok hatalmas segítséget jelentenek a tulajdonosoknak, mert azt a több tízmillió forintot, amibe egy tetőfelújítás vagy egy homlokzatfelújítás kerül, tíz tulajdonos nagyon nehezen tudná kigazdálkodni

– mondta el korábban lapunknak Szilber Szilva, aki szerint ha az önkormányzat belenyúl a tulajdonosok azon rendelkezési jogába, hogy a saját homlokzatukra mit raknak fel, akkor támogatási lehetőséget is biztosítani kellene a társasházaknak, amellyel kompenzálnák a kieső bevételeket, és megakadályoznák, hogy elmaradjanak a szükséges felújítások.

Kiss Ambrus emellett a szúnyoggyérítés kapcsán kiemelte, 

folyamatosan keressük a kormánnyal és a kerületekkel azt a módszert, hogy minél környezetbarátabban végrehajtani az irtásokat. 

A főigazgató szerint jelenleg a koordináció és a szakmai végiggondolás terén is komoly hiányosságok vannak, ugyanis nem volt mostanáig összehangolva a szúnyogírtások menete. Emellett pedig egy lakossági információs kampányokat is indít a főváros.

A főpolgármester-helyettes megválasztása ugyanakkor továbbra sem lesz napirenden a testület ülésén. 

Borítókép: Kiss Ambrus és Karácsony Gergely (fotó: Hatlaczki Balázs)

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