Mínusz 49,5 milliárdon a főváros, Karácsony Gergely újra nekifut a reklámtilalomnak

Kiss Ambrus emellett a szúnyoggyérítés kapcsán kiemelte,

folyamatosan keressük a kormánnyal és a kerületekkel azt a módszert, hogy minél környezetbarátabban végrehajtani az irtásokat.

A főigazgató szerint jelenleg a koordináció és a szakmai végiggondolás terén is komoly hiányosságok vannak, ugyanis nem volt mostanáig összehangolva a szúnyogírtások menete. Emellett pedig egy lakossági információs kampányokat is indít a főváros.

A főpolgármester-helyettes megválasztása ugyanakkor továbbra sem lesz napirenden a testület ülésén.