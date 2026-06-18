Mínusz 49,5 milliárdon a főváros, Karácsony Gergely újra nekifut a reklámtilalomnak

Enélkül, illetve a fővárosi önkormányzat támogatása híján a lakóközösségének többségének esélye sincs elvégezni a a felújításokat.
Az általam képviselt társasházak általában meglepő módon kevés tulajdonossal rendelkező sarokházak, amelyek központi helyen találhatók, és óriási összegbe kerülne a felújításuk. Az óriásplakátok hatalmas segítséget jelentenek a tulajdonosoknak, mert azt a több tízmillió forintot, amibe egy tetőfelújítás vagy egy homlokzatfelújítás kerül, tíz tulajdonos nagyon nehezen tudná kigazdálkodni
– mondta el korábban lapunknak Szilber Szilva, aki szerint ha az önkormányzat belenyúl a tulajdonosok azon rendelkezési jogába, hogy a saját homlokzatukra mit raknak fel, akkor támogatási lehetőséget is biztosítani kellene a társasházaknak, amellyel kompenzálnák a kieső bevételeket, és megakadályoznák, hogy elmaradjanak a szükséges felújítások.
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