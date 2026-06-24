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Zsolti bácsi ügy: Füssy Angéla feljelentést tett az őt fenyegető tiszás politikus ellen

molnár zsoltmagyar jelenfüssy angélaMagyar Péter

Zsolti bácsi ügy: Füssy Angéla feljelentést tett az őt fenyegető tiszás politikus ellen

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Egy tiszás politikus, Molnár Zsolt megfenyegette Füssy Angéla újságírót, aki emiatt feljelentést tett a férfi ellen a rendőrségen. Füssy szerint a Tisza-sziget vezető azért próbálta nyomás alá helyezni, mert a Magyar Jelen podcastjában a Zsolti bácsi-üggyel kapcsolatban olyan állításokat fogalmazott meg, amelyek kedvezőtlen színben tüntetik fel Magyar Péter környezetét. Az újságíró ugyanis egyebek mellett arról beszélt, hogy a Kontroll.hu nevű tiszás médium etikátlan módon nyomást gyakorolt a Zsolti bácsiról beszélő Bangó Sándorra, hogy adjon interjút. Közben a Fidesz friss közleményében azzal vádolja Magyar Péteréket, hogy végighazudták a kampányt.

Kárpáti András
2026. 06. 24. 15:04
Borítókép: Bangó Sándor (Forrás: Facebook/kontroll.hu)
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Közben Fidesz az MTI-nek eljuttatott közleményében azt írta, hogy 

„Magyar Péter miniszterelnök, a testvére Magyar Márton és az általa alapított Kontroll.hu internetes portál végighazudták a kampányt és becsapták az embereket”.

 Kitértek arra is, hogy „a közvélemény megdöbbenéssel értesült arról, hogy pénzzel vették rá az elhíresült Sanyikát, hogy a nyilvánosság előtt rágalmazzon és valótlanságokat fogalmazzon meg”.

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