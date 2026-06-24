Zsolti bácsi ügy: Füssy Angéla feljelentést tett az őt fenyegető tiszás politikus ellen

Közben Fidesz az MTI-nek eljuttatott közleményében azt írta, hogy
„Magyar Péter miniszterelnök, a testvére Magyar Márton és az általa alapított Kontroll.hu internetes portál végighazudták a kampányt és becsapták az embereket”.
Kitértek arra is, hogy „a közvélemény megdöbbenéssel értesült arról, hogy pénzzel vették rá az elhíresült Sanyikát, hogy a nyilvánosság előtt rágalmazzon és valótlanságokat fogalmazzon meg”.
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