Zsolti bácsi ügy: Füssy Angéla feljelentést tett az őt fenyegető tiszás politikus ellen

Közben Fidesz az MTI-nek eljuttatott közleményében azt írta, hogy

„Magyar Péter miniszterelnök, a testvére Magyar Márton és az általa alapított Kontroll.hu internetes portál végighazudták a kampányt és becsapták az embereket”.

Kitértek arra is, hogy „a közvélemény megdöbbenéssel értesült arról, hogy pénzzel vették rá az elhíresült Sanyikát, hogy a nyilvánosság előtt rágalmazzon és valótlanságokat fogalmazzon meg”.