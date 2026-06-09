Lapunk 2023 májusában számolt be arról, hogy Gálvölgyi János délelőtt lett rosszul otthonában. Nem kapott levegőt, félrebeszélt, és sürgősen kórházba kellett vinni. Kihívták hozzá a mentőt, ám végül az egyik családtagja vitte be a kórházba a hetvennégy éves színművészt. A színész előbb a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára került, majd átvitték egy másik kórházba, ahol az intenzív osztályon ápolták.
Gálvölgyi-ügy: több személy került a vádlottak padjára
Két mentésirányító, egy betegszállítás-felvevő és egy mentésvezető ellen emelt vádat az ügyészség Gálvölgyi János ügyében. A vád szerint nem intézkedtek megfelelően.
Borítókép: Gálvölgyi János (Fotó: MW Bulvár/Tumbász Hédi)
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