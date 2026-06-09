Gálvölgyi-ügy: több személy került a vádlottak padjára

Lapunk 2023 májusában számolt be arról, hogy Gálvölgyi János délelőtt lett rosszul otthonában. Nem kapott levegőt, félrebeszélt, és sürgősen kórházba kellett vinni. Kihívták hozzá a mentőt, ám végül az egyik családtagja vitte be a kórházba a hetvennégy éves színművészt. A színész előbb a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára került, majd átvitték egy másik kórházba, ahol az intenzív osztályon ápolták.