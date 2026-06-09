Délután 34 fok is lehet, estére nagyot változik az idő + videó

Pénteken változóan felhős időre van kilátás többórás napsütéssel. Csak elszórtan fordulhat elő egy-egy futó zápor, miközben az északnyugati szél több helyen továbbra is élénk, erős marad. A hőmérséklet 25-26 fok körül alakul, így mérsékelten meleg idő várható – írja a Köpönyeg.

Szombaton a napsütést gyakran zavarhatják gomolyfelhők, amelyekből elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél továbbra is sokfelé erős, időnként viharos lökésekkel kísért lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 25 fok között valószínű.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)