Szombattól harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben

Magyar Péter miniszterelnök a hőségriasztással kapcsolatban közölte,
a védekezést a most megjelent kormányrendelet értelmében a kormányfő, azaz ő maga fogja irányítani.
Péntek éjféltől Magyar Péter közlése szerint rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. Ennek értelmében az összes hivatalos kormányzati felületen a hőséghullámmal kapcsolatos tájékoztatást adnak majd.
A kormányfő mindenkit összefogásra szólított fel, és kiemelte, 111 esetben áll fenn jelenleg vízkorlátozás. A miniszterelnök emellett arra szólított fel, a következő napokban mindenki fontolja fel a gyermek és sport rendezvények elhalasztását.
A kormány tegnap arról döntött, hogy az államigazgatásban otthoni munkavégzést rendel el minden olyan esetben, amelyben ez lehetséges
– tette hozzá Magyar Péter. A kormányfő arra kérte az önkormányzatokat, hogy nyissák meg a klimatizált helyiségeiket.
A miniszterelnök elmondta, az elkövetkezendő napokban kihelyezett kormányülést fognap tartani Pilisszentkereszten, amelyen kiemelten fogják követni a hőséghelyzetet.
Az aszály elleni fellépésre vonatkozó kérdésre válaszolva Magyar Péter közölte,
Bóna Szabolcs agrárminiszter beterjesztett egy javaslatot kártalanításra, pénzátcsoportosításra, mert az aszály mellett a tavaszi fagyok is károsították a gazdákat.
A kormányfő kiemelte, a 2022-es, történelmi méretű aszálynál is komolyabb károkra számítanak. A miniszterelnök az alkotmánymódosítással kapcsolatban kiemelte, az elmúlt napokban 13 ezer reakció érkezett a társadalmi egyeztetésre, ezt követően pedig válogatott kritikákkal illette a nemzeti konzultációt.
A válaszadók 95 százaléka támogatja az alkotmány módosítását
– jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő elmondta, monitorozzák a véleményeket, amelyeket közzé fognak tenni.
Magyar Péter állítása szerint a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kapcsán is pozitív visszajelzéseket kapnak a társadalmi egyeztetésen résztvevő állampolgároktól. A miniszterelnök az alkotmányozással kapcsolatban kijelentette, sorozatos konzultációkat fognak végrehajtani, amelynek keretein belül lehetőség lesz online és offline formában is véleményezni az új alkotmányt. Magyar Péter az alkotmányozási folyamatról azt mondta, a következő hónapban fel fognak kérni mindenféle elismert szereplőt, szakembert, intézményeket, egyházakat, kisebbségi csoportokat, a formálódó szöveget lesz majd lehetőség véleményezni különféle fórumokon. Ezután jön az Országgyűlési szavazás, majd népszavazás az új alkotmányról.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!