kormányszóvivőkabinetMagyar Péter

Szombattól harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben

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A rekordközeli hőhullám miatt rendkívüli intézkedéseket jelentettek be a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix tisztifőorvos fokozott óvatosságra figyelmeztetett, míg Magyar Péter közölte: a hőség elleni védekezést a frissen megjelent kormányrendelet alapján személyesen irányítja, péntek éjféltől pedig rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe.

Gábor Márton
2026. 06. 25. 15:00
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Magyar Péter miniszterelnök a hőségriasztással kapcsolatban közölte, 

a védekezést a most megjelent kormányrendelet értelmében a kormányfő, azaz ő maga fogja irányítani. 

Péntek éjféltől Magyar Péter közlése szerint rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. Ennek értelmében az összes hivatalos kormányzati felületen a hőséghullámmal kapcsolatos tájékoztatást adnak majd. 

A kormányfő mindenkit összefogásra szólított fel, és kiemelte, 111 esetben áll fenn jelenleg vízkorlátozás. A miniszterelnök emellett arra szólított fel, a következő napokban mindenki fontolja fel a gyermek és sport rendezvények elhalasztását.

A kormány tegnap arról döntött, hogy az államigazgatásban otthoni munkavégzést rendel el minden olyan esetben, amelyben ez lehetséges

– tette hozzá Magyar Péter. A kormányfő arra kérte az önkormányzatokat, hogy nyissák meg a klimatizált helyiségeiket. 

A miniszterelnök elmondta, az elkövetkezendő napokban kihelyezett kormányülést fognap tartani Pilisszentkereszten, amelyen kiemelten fogják követni a hőséghelyzetet. 

Kormányszóvivői tájékoztató Magyar Péter
Fotó: Hatlaczki Balázs

Az aszály elleni fellépésre vonatkozó kérdésre válaszolva Magyar Péter közölte, 

Bóna Szabolcs agrárminiszter beterjesztett egy javaslatot kártalanításra, pénzátcsoportosításra, mert az aszály mellett a tavaszi fagyok is károsították a gazdákat. 

A kormányfő kiemelte, a 2022-es, történelmi méretű aszálynál is komolyabb károkra számítanak. A miniszterelnök az alkotmánymódosítással kapcsolatban kiemelte, az elmúlt napokban 13 ezer reakció érkezett a társadalmi egyeztetésre, ezt követően pedig válogatott kritikákkal illette a nemzeti konzultációt. 

A válaszadók 95 százaléka támogatja az alkotmány módosítását

– jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő elmondta, monitorozzák a véleményeket, amelyeket közzé fognak tenni. 

Magyar Péter állítása szerint a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kapcsán is pozitív visszajelzéseket kapnak a társadalmi egyeztetésen résztvevő állampolgároktól. A miniszterelnök az alkotmányozással kapcsolatban kijelentette, sorozatos konzultációkat fognak végrehajtani, amelynek keretein belül lehetőség lesz online és offline formában is véleményezni az új alkotmányt. Magyar Péter az alkotmányozási folyamatról azt mondta, a következő hónapban fel fognak kérni mindenféle elismert szereplőt, szakembert, intézményeket, egyházakat, kisebbségi csoportokat, a formálódó szöveget lesz majd lehetőség véleményezni különféle fórumokon. Ezután jön az Országgyűlési szavazás, majd népszavazás az új alkotmányról.

A kormányfő az aranykonvoj kapcsán mentegetőzésbe kezdett és azt állította, nem utasította a legfőbb ügyészt, mindössze felhangosította a választópolgárok hangját. 

A végső felelősség nem az övék, az információink szerint ugyanis a legfelsőbb utasítást nem ők adták

– jelentette ki Magyar Péter a vizsgálatban résztvevő szervezetek kapcsán, akik állítása szerint egymásra mutogatnak.  

Vitézy Dávid Építési és Közlekedési miniszter kiemelte, néhány vonalon a MÁV sebességkorlátozásokat rendelt el annak érdekében, hogy megelőzzék a pálya deformálódását. A tárcavezető elmondta, menetrend összeomlására nem számítanak, ugyanakkor az elkövetkezendő napokban megnőhet a késések száma. Vitézy bejelentette, Komló és Dombóvár között augusztus 1-től indul újra a személyforgalom, két óránként járnak majd a vonatok. Miskolc és Tiszaújváros között szeptembertől indítják újra a vasúti közlekedést, itt is két óránként lesznek járatok.

Az Európai Bizottság részéről elfogadásra került a helyreállítási tervünk, amelyet már közzé is tettek a hivatalos honlapokon. Most pedig a végrehajtás szakaszába léptünk át

– tette hozzá a politikus. Vitézy állítása szerint a kormánytól miniszteri feladatként megkapta, hogy az Északi Járműjavító csarnokba kerülhessen majd véglegesen a Közlekedési Múzeum.

Vitézy Dávid kiemelte, a kormány a tegnapi napon döntést hozott a Nemzeti Hauszmann Program kapcsán is. Elárulta, számos olyan beruházást örököltek meg, amelyek további több tízmilliárdos költségekkel járnak majd a jövőben. A miniszter leszögezte, minden épületet befejeznek, ugyanakkor a műemlékek hasznosításáról később fognak dönteni. 

A Honvéd Főparancsnokság kapcsán Vitézy elmondta, csaknem 8 milliárd forintot kell átcsoportosítani az épület külső homlokzatának befejezéséhez. A József főhercegi palota kapcsán a kormányfő elmondta, a kormány arról döntött, hogy a 60 milliárd forintból megépült műemlékbe nem költözhet be az Alkotmánybíróság. 

A Budavári Palota kapcsán a miniszter elmondta, több mint 11 milliárd forintnyi többletforrásra van szükség az északi szárny rekonstrukciójának befejezéséhez. Vitézy Dávid kijelentette, a teljes várpalota felújításához több mint ezer milliárd forintra lenne szükség, azonban annak kapcsán nincsenek tervek, hogy miként hasznosítanák a jövőben az épületeket. Bejelentette, társadalmi egyeztetést kezdeményeznek a fejújítás kapcsán. 

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Borítókép: Magyar Péter és a Tisza-kormány szóvivői (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 4 komment

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