Szombattól harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben

Magyar Péter miniszterelnök a hőségriasztással kapcsolatban közölte,

a védekezést a most megjelent kormányrendelet értelmében a kormányfő, azaz ő maga fogja irányítani.

Péntek éjféltől Magyar Péter közlése szerint rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. Ennek értelmében az összes hivatalos kormányzati felületen a hőséghullámmal kapcsolatos tájékoztatást adnak majd.

A kormányfő mindenkit összefogásra szólított fel, és kiemelte, 111 esetben áll fenn jelenleg vízkorlátozás. A miniszterelnök emellett arra szólított fel, a következő napokban mindenki fontolja fel a gyermek és sport rendezvények elhalasztását.

A kormány tegnap arról döntött, hogy az államigazgatásban otthoni munkavégzést rendel el minden olyan esetben, amelyben ez lehetséges

– tette hozzá Magyar Péter. A kormányfő arra kérte az önkormányzatokat, hogy nyissák meg a klimatizált helyiségeiket.

A miniszterelnök elmondta, az elkövetkezendő napokban kihelyezett kormányülést fognap tartani Pilisszentkereszten, amelyen kiemelten fogják követni a hőséghelyzetet.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Az aszály elleni fellépésre vonatkozó kérdésre válaszolva Magyar Péter közölte,

Bóna Szabolcs agrárminiszter beterjesztett egy javaslatot kártalanításra, pénzátcsoportosításra, mert az aszály mellett a tavaszi fagyok is károsították a gazdákat.

A kormányfő kiemelte, a 2022-es, történelmi méretű aszálynál is komolyabb károkra számítanak. A miniszterelnök az alkotmánymódosítással kapcsolatban kiemelte, az elmúlt napokban 13 ezer reakció érkezett a társadalmi egyeztetésre, ezt követően pedig válogatott kritikákkal illette a nemzeti konzultációt.

A válaszadók 95 százaléka támogatja az alkotmány módosítását

– jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő elmondta, monitorozzák a véleményeket, amelyeket közzé fognak tenni.

Magyar Péter állítása szerint a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kapcsán is pozitív visszajelzéseket kapnak a társadalmi egyeztetésen résztvevő állampolgároktól. A miniszterelnök az alkotmányozással kapcsolatban kijelentette, sorozatos konzultációkat fognak végrehajtani, amelynek keretein belül lehetőség lesz online és offline formában is véleményezni az új alkotmányt. Magyar Péter az alkotmányozási folyamatról azt mondta, a következő hónapban fel fognak kérni mindenféle elismert szereplőt, szakembert, intézményeket, egyházakat, kisebbségi csoportokat, a formálódó szöveget lesz majd lehetőség véleményezni különféle fórumokon. Ezután jön az Országgyűlési szavazás, majd népszavazás az új alkotmányról.