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közlekedési múzeumvitézy dávidlázár jános

Debrecen helyett újra Budapesten és jóval szerényebb formában épülhet meg a Közlekedési Múzeum

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Visszatér a Közlekedési Múzeum az eredetileg kijelölt kőbányai helyszínre, de a jelek szerint már nem azzal a nagyszabású koncepcióval, amelyet még 2020-ban mutattak be. A múzeum friss közleménye a történeti dízelcsarnok felújítását és a költségek felülvizsgálatát hangsúlyozza, miközben a korábbi projekt ikonikus új épületeiről és látványos bővítéseiről nem tesz említést.

Kárpáti András
2026. 06. 27. 6:45
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Emlékezetes: 2020-ban, Vitézy Dávid múzeumi főigazgatósága idején bemutatott koncepció szerint is a X. kerületi Északi Járműjavító területén kapott volna új helyet a múzeum, ám 2022-ben Lázár János építési és közlekedési miniszter leállította a beruházást a kormányzati beruházásstop részeként. Majd 2024 májusában Lázár bejelentette, hogy Debrecenbe, a BMW-gyár melletti területre vinnék az új Közlekedési Múzeumot. Ezzel indult el a helyszín körüli vita, amelynek eredményeképpen 2025-ben már építészeti tervpályázat is indult a debreceni múzeumra.

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