Debrecen helyett újra Budapesten és jóval szerényebb formában épülhet meg a Közlekedési Múzeum

Emlékezetes: 2020-ban, Vitézy Dávid múzeumi főigazgatósága idején bemutatott koncepció szerint is a X. kerületi Északi Járműjavító területén kapott volna új helyet a múzeum, ám 2022-ben Lázár János építési és közlekedési miniszter leállította a beruházást a kormányzati beruházásstop részeként. Majd 2024 májusában Lázár bejelentette, hogy Debrecenbe, a BMW-gyár melletti területre vinnék az új Közlekedési Múzeumot. Ezzel indult el a helyszín körüli vita, amelynek eredményeképpen 2025-ben már építészeti tervpályázat is indult a debreceni múzeumra.