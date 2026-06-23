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Máris vissza kellett küldeni több osztrák vasúti kocsit Bécsbe – kérdések sora övezi a Tisza-kormány vasúti mentőakcióját

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Újabb kellemetlen részlet derült ki az osztrák vasúti kocsik magyarországi bevetéséről: az ÖBB elismerte, hogy több, a MÁV által bérelt járművet rövid időn belül vissza kellett küldeni Bécsbe tisztításra, mivel graffitikkel megrongált állapotban érkeztek Magyarországra. Miközben a magyar fél nem adott érdemi tájékoztatást az ügyről, az osztrák vasúttársaság megerősítette, hogy az érintett kocsikat rendbe tették, majd ismét forgalomba állították.

Gábor Márton
2026. 06. 23. 12:58
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Ehhez képest nehezen érthető, hogy a Magyarországra küldött kocsik között miért maradhattak olyanok, amelyek jelentős külső sérüléseket és festékrongálásokat viseltek.

Az ÖBB ugyanakkor hangsúlyozta, hogy valamennyi jármű rendelkezett érvényes műszaki engedéllyel, valamint a szükséges vizsgálatokon is átesett. A probléma tehát nem a biztonságot, hanem a járművek esztétikai és szolgáltatási állapotát érintette.

 

Kínos késések

Lapunk a tegnapi napon kérdéseket intézett a MÁV-Csoport sajtóosztályára. Arra voltunk kíváncsiak, hogy miért tűntek el a cég hiavatlos oldaláról a havi riportok, amelyekben a késéseket tartották számon, illetve érdeklődtünk a késések felől. Azonban válaszokat nem kaptunk a kérdéseinkre.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/MÁV-csoport)

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