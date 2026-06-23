Nyílt levélben fordult Navracsics Tibor a jobboldali nagyvállalkozókhoz: Most kötelező segíteniük a konzervatív média működését
Közös nyílt levelében Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya arra kérik a jobboldali nagyvállalkozókat, hogy haladéktalanul kezdjék meg a minőségi jobboldali média finanszírozását.
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