Durva hőhullám érkezik Magyarországra szombaton, ezekre kell figyelni az extrém melegben

Vigyázzunk kedvenceinkre

A hőhullámmal kapcsolatban Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédõ Egyesület vezetõje is néhány hasznos tanáccsal segíti a felelõs állattartókat a kánikula idején. Kitért rá, hogy a forró beton, a tűző napsütés és a nem megfelelõ folyadékellátás könnyen veszélyes helyzetet teremthet kedvenceink számára. Azt tanácsolta például, hogy hosszabb sétákat és a játékot a kora reggeli vagy a késõ esti órákra időzítsék, illetve, hogy füves területen sétáltassuk kutyánkat, hogy megóvjuk a tappancsait az égési sérülésektõl. A nagy melegben legyen biztosítva az állatoknak friss, tiszta ivóvíz, illetve soha ne hagyják az állatot parkoló autóban, mert az életveszélyes lehet.