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Rollerbalesetek: megoldást jelenthet, de késlekedik az új KRESZ

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Noha a súlyos sérülések és tragédiák miatt egyre sürgetőbb lenne, hogy életbe lépje az e-rollerekre vonatkozó szabályozás, a megoldás még várat magára. Vitézy Dávid szombaton arról beszélt, az új jogszabálytervet ősszel kerülhet a kormány elé, szerinte egy év felkészülési idő kell a hatályba lépéséhez.

Munkatársunktól
2026. 06. 21. 6:30
Fotó: Mészáros János
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A tervezet szerint az ennél erősebb rollerek már a segédmotorokra vonatkozó szabályok alá esnének, így kötelező felelősségbiztosítással, legalább 14 éves alsó korhatárral és akár 45 km/órás megengedett legnagyobb sebességgel lesz használható az eszköz. Az új szabályozás szerint ugyanakkor egyik kategóriában sem lehet utast szállítani, és a több sorban történő közlekedés is csak meghatározott helyeken, például lakó- vagy pihenőövezetben lesz megengedett.

Az új KRESZ emellett kötelezővé tenné a védőfelszerelések használatát is: a kisebb teljesítményű rollerek esetében biciklis sisak, az erősebb eszközök esetében már motoros bukósisak használatát írnák elő.

(Fotó: Mirkó István)

 

Összefogtak a települések

 

Az egyre növekvő esetszámok, valamint a súlyos, sokszor életveszélyes e-rolleres balesetek miatt több település is lépett az elmúlt időszakban.

Kaposvár polgármesere idén tavasszal jelentette be, hogy tilos lesz az e-roller használata a város sétálóövezetében. 

A döntés értelmében az elektromos vagy más gépi meghajtású, közlekedési céllal használt sport-, szabadidős, turisztikai eszközökkel kizárólag arról leszállva, azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet majd haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken. Ilyen eszköz az elektromos roller mellett még a segway, a hoverboard, az elektromos gördeszka is, ugyanakkor az elektromos rásegítésű kerékpárok használatát továbbra is engednék.

Szita Károly a döntést azzal indokolta, a korlátozásban érintett eszközök, különösen az elektromos rollerek használatának gyakorisága jelentősen nőtt Kaposváron, használatuk az elmúlt időszakban egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz, balesethez vezetett a gyalogosforgalomnak kijelölt helyeken, emiatt számos lakossági panasz érkezett.

Csorvás városában azután fogtak össze a helyiek, hogy egy fiatal, harminc körüli férfi egy nagy teljesítményű e-rollerrel esett el, életveszélyes sérüléseket szerezve: a férfi felépülése hosszú hónapokig tartott, élete pedig csak a szerencsén múlt. Nem sokkal később pedig egy iskolás fiú került hasonló helyzetbe, aki, bár saját lábán ment haza, a kórházi rutinvizsgálatkor kiderült, súlyos fejsérülést szenvedett. 

A tragikus eseteket követően a kisváros önkormányzata egy közleményben figyelmeztette lakóit és kérte a szülőket, ne engedjék kiskorú gyermekeiknek az elektromos roller használatát, a megfelelő védőfelszerelés pedig alapvetés legyen, ha mégis ilyen eszközt választunk magunknak, vagy a fiatalok számára. A polgármester szerint mindenekelőtt fontos átgondolni:

  • veszünk-e magunknak vagy a gyermekeinknek e-rollert, és ha igen, milyen teljesítményűt,
  • magunk és/vagy gyermekünk felkészült-e fizikailag, technikailag és mentálisan az e-roller biztonságos használatára,
  • képesek vagyunk-e úgy közlekedni az eszközzel, hogy sem a magunk, sem a közúti forgalomban részt vevő más közlekedők biztonságát nem veszélyeztetjük?

Az önkormányzat közleményét követően a helyi iskola válasza sem maradt el, az intézmény vezetősége akkor arra kérte a szülőket, az e-roller helyett válasszanak más közlekedési eszközt a gyermekeiknek.

– Már a közelmúltbeli balesetek előtt is foglalkoztunk az e-rollerek kérdésével. A diákok ugyanis sokszor nagy sebességgel érkeztek az iskola elé az e-rollereikkel vagy éppen a hátsó bejáróhoz, ahol az intézmény dolgozói nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel ahhoz, hogy megítéljék az egyes rollerek teljesítményét és biztonsági kockázatait – fogalmazott lapunknak korábban Keresztesné Piros Ildikó. A csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola igazgatója azzal folytatta: Csorvás kisváros, ahol az emberek jól ismerik egymást, így a párbeszéd mindig közvetlen és őszinte lehet. – Amikor felhívtuk a figyelmét a szülőknek a biztonsági szempontokra, a családok teljes mértékben megértették a kérést, és gyermekeik ismét kerékpárral érkeztek az iskolába az e-rollerek helyett – közölte.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mészáros János)

 

 

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