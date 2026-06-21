Rollerbalesetek: megoldást jelenthet, de késlekedik az új KRESZ

A tervezet szerint az ennél erősebb rollerek már a segédmotorokra vonatkozó szabályok alá esnének, így kötelező felelősségbiztosítással, legalább 14 éves alsó korhatárral és akár 45 km/órás megengedett legnagyobb sebességgel lesz használható az eszköz. Az új szabályozás szerint ugyanakkor egyik kategóriában sem lehet utast szállítani, és a több sorban történő közlekedés is csak meghatározott helyeken, például lakó- vagy pihenőövezetben lesz megengedett.

Az új KRESZ emellett kötelezővé tenné a védőfelszerelések használatát is: a kisebb teljesítményű rollerek esetében biciklis sisak, az erősebb eszközök esetében már motoros bukósisak használatát írnák elő.

(Fotó: Mirkó István)

Összefogtak a települések

Az egyre növekvő esetszámok, valamint a súlyos, sokszor életveszélyes e-rolleres balesetek miatt több település is lépett az elmúlt időszakban.

Kaposvár polgármesere idén tavasszal jelentette be, hogy tilos lesz az e-roller használata a város sétálóövezetében.

A döntés értelmében az elektromos vagy más gépi meghajtású, közlekedési céllal használt sport-, szabadidős, turisztikai eszközökkel kizárólag arról leszállva, azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet majd haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken. Ilyen eszköz az elektromos roller mellett még a segway, a hoverboard, az elektromos gördeszka is, ugyanakkor az elektromos rásegítésű kerékpárok használatát továbbra is engednék.