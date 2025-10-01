Az egész város összefogott, az iskola száműzte az e-rollereket

Megtelt a kerékpártároló a Csorvási Általános Iskola udvarán, egyetlen diák sem érkezett e-rollerrel, miután az intézmény vezetése arra kérte a szülőket, a gyermekeik biztonsága érdekében válasszanak a más közlekedési formát a fiataloknak. Az e-rollerek iskolából száműzetését a közelmúltban történt súlyos balesetek indokolták:
egy fiatal, harminc körüli férfi egy nagy teljesítményű e-rollerrel esett el, aki jelenleg is életveszélyes állapotban van; valamint egy iskolás fiú, aki, bár saját lábán ment haza, a kórházi rutinvizsgálatkor kiderült, súlyos fejsérülést szenvedett.
A tragikus eseteket követően a kisváros önkormányzata egy közleményt adott ki, ebben azt írják: „Csorvás Város Önkormányzatának vezetői mély megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a közelmúltban két rendkívül súlyos baleset is bekövetkezett településünkön e-rollerek használata során. Az egyiknél egy csorvási felnőtt, a másiknál egy csorvási gyermek élete került közvetlen veszélybe, és ma meg csak remélni tudjuk, hogy mindketten maradandó fogyatékosság nélkül élik túl a tragédiát.”
A város vezetése arra is kitért, bíznak benne, hogy a KRESZ e-rollerekre vonatkozó, 2026-tól hatályos szigorú rendelkezései hatásosak lesznek, de mindezek mellett nem árt néhány dolgot számba venni:
- veszünk-e magunknak vagy a gyermekeinknek e-rollert, és ha igen, milyen teljesítményűt,
- magunk és/vagy gyermekünk felkészült-e fizikailag, technikailag és mentálisan az e-roller biztonságos használatára,
- képesek vagyunk-e úgy közlekedni az eszközzel, hogy sem a magunk, sem a közúti forgalomban részt vevő más közlekedők biztonságát nem veszélyeztetjük.
Az önkormányzat közleményét követően a helyi iskola válasza sem maradt el, az intézmény vezetősége arra kérte a szülőket, az e-roller helyett válasszanak más közlekedési eszközt a gyermekeiknek.
– Már a közelmúltbeli balesetek előtt is foglalkoztunk az e-rollerek kérdésével. A diákok ugyanis sokszor nagy sebességgel érkeztek az iskola elé az e-rollereikkel vagy éppen a hátsó bejáróhoz, ahol az intézmény dolgozói nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel ahhoz, hogy megítéljék az egyes rollerek teljesítményét és biztonsági kockázatait – fogalmazott Keresztesné Piros Ildikó. A csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola igazgatója hozzáteszi, első lépésként a bukósisak és egyéb védőfelszerelések használatát szorgalmazták, ám ezek hiánya vagy elmaradása csak tovább növelte a veszélyeket.