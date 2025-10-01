Az egész város összefogott, az iskola száműzte az e-rollereket

Az intézmény vezetője megjegyzi, miután az e-rollerek népszerűsége miatt háttérbe szorult a gyerekek mozgása, a nevelőtestületben többször felmerült, hogy a tanulók reggeli közlekedését biztonságosabb és egészségesebb alternatívákkal – gyaloglással vagy kerékpározással – lenne célszerű kiváltani. – Intézményünk pedagógiai küldetésének fontos része a mindennapos mozgás és a sport iránti igény kialakítása, ebbe a szemléletbe azonban az e-roller nem illeszkedik – húzta alá.

Közös felelősségvállalással és prevencióval védik meg a gyerekeket

Keresztesné Piros Ildikó arra is kitért, a városban történt e-rolleres balesetek után nem volt kérdés, hogy valódi beavatkozásra lesz szükség, ám sem a város vezetése, sem az intézmény nem szabhatja meg, milyen járművekkel közlekedhetnek az ott élők. Az iskola éppen ezért a nyílt párbeszéd mellett döntött.

Csorvás kisváros, ahol az emberek jól ismerik egymást, így a párbeszéd mindig közvetlen és őszinte lehet. Amikor felhívtuk a figyelmét a szülőknek a biztonsági szempontokra, a családok teljes mértékben megértették a kérést, és gyermekeik ismét kerékpárral érkeztek az iskolába az e-rollerek helyett

– mondta az intézmény vezetője, majd azzal folytatta: – Úgy látom, hogy ez a közös felelősségvállalás annak a bizalomnak köszönhető, amelyre a szülők és a pedagógusok kapcsolata épül. A szülők aggodalma természetes, mindannyian szeretnék elkerülni, hogy baleset érje gyermekeiket. Mi is ugyanezt valljuk: pedagógusként az a feladatunk, hogy a diákok biztonságát a lehető legjobban megőrizzük – mutatott rá. Az igazgatónő szerint fontos, hogy az e-rollerek veszélyeire való felhívás ne csupán egy egyszeri alkalom legyen, hanem egy folyamat része.

Úgy véljük, nem a tiltás a cél, hanem a közös felelősségvállalás: a pedagógusok, a szülők és a diákok együttműködése.

Keresztesné Piros Ildikó abban bízik, a jó példa más intézményeknek is iránymutató lesz, és segíthet, hogy elinduljon egy párbeszéd a szülők és az iskola között, ezzel együtt pedig a gyerekeket érintő e-rolleres baleseteket is vissza tudják majd szorítani. – Ha egy iskola kiáll a diákok biztonságáért, azzal mások számára is irányt mutathat. A felelősségteljes párbeszéd a szülőkkel és a közösséggel mindenhol kulcsfontosságú lehet. Minden olyan kezdeményezés, amely a gyermekek biztonságát és egészséges életmódját szolgálja, követendő lehet más intézményeknek is – vélte. – A feladat ezzel még nem zárult le. A héten rendőrségi közreműködéssel tartunk tájékoztatót, amelynek célja, hogy a diákok figyelmét felhívjuk az e-rollerek használatának kerülésére és a biztonságos közlekedés fontosságára. Nem egyszeri intézkedésről van szó, hanem egy folyamatról, amely a biztonságos közlekedésre neveli a tanulóinkat. Így a tanév során további hasonló programokat és kezdeményezéseket is tervezünk – árulta el Keresztesné Piros Ildikó.

Az új KRESZ is segíthet az e-rolleres balesetek csökkentésében

A rendőrség tájékoztatása szerint tavaly 367 közúti balesetet okoztak elektromos rolleresek, idén pedig már 115 felett tart a statisztika. A szakemberek abban bíznak, hogy a 2026-ban életbe lépő új KRESZ visszaszorítja majd az e-rolleres baleseteket.