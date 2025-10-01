Rendkívüli

Az egész város összefogott, az iskola száműzte az e-rollereket

Több súlyos, életveszélyes sérülés indokolta a lépést.

Munkatársunktól
2025. 10. 01. 9:48
Megtelt a kerékpártároló a Csorvási Általános Iskola udvarán, egyetlen diák sem érkezett e-rollerrel, miután az intézmény vezetése arra kérte a szülőket, a gyermekeik biztonsága érdekében válasszanak a más közlekedési formát a fiataloknak. Az e-rollerek iskolából száműzetését a közelmúltban történt súlyos balesetek indokolták: 

egy fiatal, harminc körüli férfi egy nagy teljesítményű e-rollerrel esett el, aki jelenleg is életveszélyes állapotban van; valamint egy iskolás fiú, aki, bár saját lábán ment haza, a kórházi rutinvizsgálatkor kiderült, súlyos fejsérülést szenvedett. 

elektromos rollerek
E-rolleres balesetek: az egyéni felelősségvállalás és az új KRESZ is segíthet a súlyos esetek visszaszorításában. Fotó: Pexels/Brett Sayles

A tragikus eseteket követően a kisváros önkormányzata egy közleményt adott ki, ebben azt írják: „Csorvás Város Önkormányzatának vezetői mély megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a közelmúltban két rendkívül súlyos baleset is bekövetkezett településünkön e-rollerek használata során. Az egyiknél egy csorvási felnőtt, a másiknál egy csorvási gyermek élete került közvetlen veszélybe, és ma meg csak remélni tudjuk, hogy mindketten maradandó fogyatékosság nélkül élik túl a tragédiát.”

A város vezetése arra is kitért, bíznak benne, hogy a KRESZ e-rollerekre vonatkozó, 2026-tól hatályos szigorú rendelkezései hatásosak lesznek, de mindezek mellett nem árt néhány dolgot számba venni:

  • veszünk-e magunknak vagy a gyermekeinknek e-rollert, és ha igen, milyen teljesítményűt,
  • magunk és/vagy gyermekünk felkészült-e fizikailag, technikailag és mentálisan az e-roller biztonságos használatára,
  • képesek vagyunk-e úgy közlekedni az eszközzel, hogy sem a magunk, sem a közúti forgalomban részt vevő más közlekedők biztonságát nem veszélyeztetjük.

Az önkormányzat közleményét követően a helyi iskola válasza sem maradt el, az intézmény vezetősége arra kérte a szülőket, az e-roller helyett válasszanak más közlekedési eszközt a gyermekeiknek. 

– Már a közelmúltbeli balesetek előtt is foglalkoztunk az e-rollerek kérdésével. A diákok ugyanis sokszor nagy sebességgel érkeztek az iskola elé az e-rollereikkel vagy éppen a hátsó bejáróhoz, ahol az intézmény dolgozói nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel ahhoz, hogy megítéljék az egyes rollerek teljesítményét és biztonsági kockázatait – fogalmazott Keresztesné Piros Ildikó. A csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola igazgatója hozzáteszi, első lépésként a bukósisak és egyéb védőfelszerelések használatát szorgalmazták, ám ezek hiánya vagy elmaradása csak tovább növelte a veszélyeket.

Az intézmény vezetője megjegyzi, miután az e-rollerek népszerűsége miatt háttérbe szorult a gyerekek mozgása, a nevelőtestületben többször felmerült, hogy a tanulók reggeli közlekedését biztonságosabb és egészségesebb alternatívákkal – gyaloglással vagy kerékpározással – lenne célszerű kiváltani. – Intézményünk pedagógiai küldetésének fontos része a mindennapos mozgás és a sport iránti igény kialakítása, ebbe a szemléletbe azonban az e-roller nem illeszkedik – húzta alá.

Forrás: Facebook/Bethesda Gyermekkórház

Közös felelősségvállalással és prevencióval védik meg a gyerekeket

Keresztesné Piros Ildikó arra is kitért, a városban történt e-rolleres balesetek után nem volt kérdés, hogy valódi beavatkozásra lesz szükség, ám sem a város vezetése, sem az intézmény nem szabhatja meg, milyen járművekkel közlekedhetnek az ott élők. Az iskola éppen ezért a nyílt párbeszéd mellett döntött.

Csorvás kisváros, ahol az emberek jól ismerik egymást, így a párbeszéd mindig közvetlen és őszinte lehet. Amikor felhívtuk a figyelmét a szülőknek a biztonsági szempontokra, a családok teljes mértékben megértették a kérést, és gyermekeik ismét kerékpárral érkeztek az iskolába az e-rollerek helyett

– mondta az intézmény vezetője, majd azzal folytatta: – Úgy látom, hogy ez a közös felelősségvállalás annak a bizalomnak köszönhető, amelyre a szülők és a pedagógusok kapcsolata épül. A szülők aggodalma természetes, mindannyian szeretnék elkerülni, hogy baleset érje gyermekeiket. Mi is ugyanezt valljuk: pedagógusként az a feladatunk, hogy a diákok biztonságát a lehető legjobban megőrizzük – mutatott rá. Az igazgatónő szerint fontos, hogy az e-rollerek veszélyeire való felhívás ne csupán egy egyszeri alkalom legyen, hanem egy folyamat része. 

Úgy véljük, nem a tiltás a cél, hanem a közös felelősségvállalás: a pedagógusok, a szülők és a diákok együttműködése. 

Keresztesné Piros Ildikó abban bízik, a jó példa más intézményeknek is iránymutató lesz, és segíthet, hogy elinduljon egy párbeszéd a szülők és az iskola között, ezzel együtt pedig a gyerekeket érintő e-rolleres baleseteket is vissza tudják majd szorítani. – Ha egy iskola kiáll a diákok biztonságáért, azzal mások számára is irányt mutathat. A felelősségteljes párbeszéd a szülőkkel és a közösséggel mindenhol kulcsfontosságú lehet. Minden olyan kezdeményezés, amely a gyermekek biztonságát és egészséges életmódját szolgálja, követendő lehet más intézményeknek is – vélte. – A feladat ezzel még nem zárult le. A héten rendőrségi közreműködéssel tartunk tájékoztatót, amelynek célja, hogy a diákok figyelmét felhívjuk az e-rollerek használatának kerülésére és a biztonságos közlekedés fontosságára. Nem egyszeri intézkedésről van szó, hanem egy folyamatról, amely a biztonságos közlekedésre neveli a tanulóinkat. Így a tanév során további hasonló programokat és kezdeményezéseket is tervezünk – árulta el Keresztesné Piros Ildikó.

 

Az új KRESZ is segíthet az e-rolleres balesetek csökkentésében

A rendőrség tájékoztatása szerint tavaly 367 közúti balesetet okoztak elektromos rolleresek, idén pedig már 115 felett tart a statisztika. A szakemberek abban bíznak, hogy a 2026-ban életbe lépő új KRESZ visszaszorítja majd az e-rolleres baleseteket.

Az új KRESZ a rollereket már két kategóriába sorolja majd:

  • a kisebb teljesítményű járműveket (25 km/óráig) 12 éves kortól lehet használni (12-13 éveseknek sisakkötelezettséggel),
  • nagyobb teljesítményű e-rollerekre pedig a segédmotorokra vonatkozó szabályok érvényesek lesznek, vagyis jogosítványhoz kötik majd a használatát. A szabályozás értelmében a bukósisak viselése általánossá válik, és kötelező felelősségbiztosítást is kell majd kötni. 

A gyermekkórházak sem győzik az e-rolleres balesetek ellátását, naponta több tucat gyermek érkezik a Bethesda Gyermekkórházba és a Heim Pál Gyermekkórházba. A két intézmény közlése szerint a gyerekek sérülése sokszor súlyos, életveszélyes és műtéti ellátást igényel.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)

