NKA-ügy: hat gyanúsított letartóztatását indítványozta az ügyészség, Bús Balázs is köztük van
Hat, pályázati döntéshozatalban érintett tisztviselő letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozásban. A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől több mint 17 milliárd forint értékben döntött támogatásokról a hatáskörét túllépve, megszegve a vonatkozó törvényi előírásokat és szabályzatokat.
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