NKA-ügy: hat gyanúsított letartóztatását indítványozta az ügyészség, Bús Balázs is köztük van

Közbiztonsági, közlekedési és megélhetési kérdésekben is új javaslatokat terjeszt a Fővárosi Közgyűlés elé a Fidesz–KDNP. A frakció a traffipaxbevételek megosztását, a rendészeti jelenlét erősítését és a taxisok tarifaemelését is napirendre venné.