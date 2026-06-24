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Újabb fordulat a Hegyvidéken: Kovács Gergely kezdeményezte momentumos alpolgármestere leváltását

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Újabb szintre lépett a konfliktus a XII. kerület vezetésében: Vadász Gábor momentumos alpolgármester szerint Kovács Gergely polgármester kezdeményezte tisztségének visszavonását, mert nem hajlandó támogatni az önkormányzati lakásvagyont érintő döntéseket megfelelő szakmai és pénzügyi előkészítés nélkül. Az alpolgármester állítja, hogy hónapok óta tartó nyomásgyakorlás és fenyegetések után most hatásköreinek és fizetésének megvonásával akarják rábírni az engedelmességre.

Gábor Márton
2026. 06. 24. 15:12
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Egyre több konfliktus Kovács Gergely körül

A hegyvidéki polgármester és saját politikai szövetségesei között az elmúlt időszakban több alkalommal is feszültség alakult ki. Májusban lemondott tisztségéről Kocsik Tekla alpolgármester, korábban pedig két önkormányzati képviselő is távozott a többséget biztosító koalícióból.

A kerületben komoly vitát váltott ki az óvodai racionalizálási terv is, amely ellen szülők, pedagógusok, valamint ellenzéki és kormánypárti politikusok egyaránt felszólaltak.

Nemrég Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője is élesen bírálta Kovács Gergelyt egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben, és nyilvánosan támogatásáról biztosította a hegyvidéki momentumos politikusokat.

Borítókép: Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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