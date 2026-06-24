Újabb fordulat a Hegyvidéken: Kovács Gergely kezdeményezte momentumos alpolgármestere leváltását

Egyre több konfliktus Kovács Gergely körül
A hegyvidéki polgármester és saját politikai szövetségesei között az elmúlt időszakban több alkalommal is feszültség alakult ki. Májusban lemondott tisztségéről Kocsik Tekla alpolgármester, korábban pedig két önkormányzati képviselő is távozott a többséget biztosító koalícióból.
A kerületben komoly vitát váltott ki az óvodai racionalizálási terv is, amely ellen szülők, pedagógusok, valamint ellenzéki és kormánypárti politikusok egyaránt felszólaltak.
Nemrég Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője is élesen bírálta Kovács Gergelyt egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben, és nyilvánosan támogatásáról biztosította a hegyvidéki momentumos politikusokat.
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