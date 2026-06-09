Hatalmas vagyonok a tiszás kormánytagoknál, képviselőknél

Érdemes kiemelni még a parlament európai ügyek bizottságának elnökét, Sopov Ildikót, nála ugyanis minden van. Vagyonnyilatkozatában – tetemes tartozás mellett – a megtakarítások között szerepeltetett hatvanmillió forintnyi eurót, 101 millió forintot, emellett két márkás autót és négy ingatlant, amelyek közül az egyik Spanyolországban található. Sopov nem Malagán vett ingatlant, mint Kapitány István, inkább a Barcelona melletti tengerparti települést, Castelldefelst választotta.