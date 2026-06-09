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Hatalmas vagyonok a tiszás kormánytagoknál, képviselőknél

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A Magyar Nemzet részletesen bemutatta már, hogy a Tisza-kormány legtöbb miniszere valósággal úszik a pénzben, de a gazdagság nem csak a tárcavezetőkre jellemző. A frissen a parlamentbe jutott tiszás képviselők vagyonnyilatkozataiban is találni kirívó értékeket, vagyonokat. Akad, akinek Egyiptomban vagy a spanyol tengerparton van lakása, mások több tucat hazai mezőgazdasági területtel rendelkeznek, megint mások száz-, kétszáz-, sőt akár háromszázmilliós megtakarítást vallottak be. Különös eset Radnai Márk, a Tisza-alelnök ugyanis két BMW kapott ajándékba – a választás után.

Munkatársunktól
2026. 06. 09. 12:30
A Tisza-kormány miniszterei Forrás: Facebook
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Érdemes kiemelni még a parlament európai ügyek bizottságának elnökét, Sopov Ildikót, nála ugyanis minden van. Vagyonnyilatkozatában – tetemes tartozás mellett – a megtakarítások között szerepeltetett hatvanmillió forintnyi eurót, 101 millió forintot, emellett két márkás autót és négy ingatlant, amelyek közül az egyik Spanyolországban található. Sopov nem Malagán vett ingatlant, mint Kapitány István, inkább a Barcelona melletti tengerparti települést, Castelldefelst választotta.

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