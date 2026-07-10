Kommunistákat megszégyenítő B-listázással söpör végig a közigazgatáson Magyar Péter

Azt is megállapították, hogy a Magyar Péter miniszterelnök által a rendszer tartóoszlopainak nevezett további közjogi méltóságok közül nem tett eleget a kormányfő felszólításának a Kúria elnöke, az Országos Bírói Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész, az Állami Számvevőszék elnöke és a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.

A cikk által felsoroltak kapcsán Navracsics megjegyezte, hogy a lista nem teljes, hiszen nincsenek köztük a megfenyegetett polgármesterek, a közintézményekben dolgozó emberek, azok a szerinte lesajnált igazgatók – akár kórházakat, akár iskolákat vezetnek –, akiket saját minisztereik aláznak meg.

Azok a becsületes, munkájukat szerető emberek, akiknek egyetlen bűne ma a kormány szemében az, hogy 2010 óta vállaltak munkát bármilyen közintézményben. Így működik a Szeretetország ma

– tette hozzá a korábbi tárcavezető.

Az alapvető jogok biztosához fordult az ellenzék

A Fidesz már lépett is a kirúgott közszolgák érdekében, ugyanis nemrég a Czunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez, az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, valamint zaklatások miatt

A Védvonalhoz beérkezett nagy számú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel

– fogalmazott a Fidesz közleménye.

Folytatódik a tisztogatás A legfrissebb fejlemény, hogy a tisztogatási hullám az NFI-t is elérte. „A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk” – jelentette be Nagy Ervin tegnap délután a Facebook-oldalán. A kultúráért felelős államtitkár közölte, az NFI működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Hozzátette, a vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható. „Előkészítjük az NFI működésének átvilágítását. Az átmeneti időszakban a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!” – írta bejegyzésében Nagy Ervin. Korábban már lefejezték a Magyar Nemzeti Levéltárat és a Petőfi Kulturális Ügynökséget is.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)