Benyújtották a törvényt a hivatalról, amit a Fidesz az új ÁVH-ként emlegetett

Érkezett is vélemény. A Fidesz-pártisággal bizonyosan nem illethető Magyar Helsinki Bizottság például június 30-án úgy fogalmazott:

több hiányosság is van a törvénytervezetben és a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival.

Rögzítették azt is, hogy a jogszabály új állami szervet hoz létre részben szokatlan jogi megoldásokkal.

Az új ÁVH

Messzebb ment a kritikával a társadalmi egyeztetés időszakában Szűcs Gábor.

A Fidesz országgyűlési képviselője ugyanis a kommunista pártállami diktatúra terrorszervezetéhez, az ÁVH-hoz hasonlította az NVVH-t.

– Amikor a hivatal magánszemélyként vagy vállalkozóként vizsgál valakit, akkor bemehetnek az illető magánlakásába, irodájába és betekinthetnek a szerződéseibe egyéb irataiba és lementhetik azokat. Úgyhogy jobb ha felkészülsz, mert minderről vagy értesítenek előzetesen, vagy nem – fogalmazott június végén a képviselő.