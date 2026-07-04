Nekiesett Pikó András a kormánynak a közmédia ATV-től érkező egyik új vezetője miatt
A kritikák kereszttüzébe került Bodacz Balázs, a közmédia egyik új vezetője. Pikó András, a Józsefváros baloldali polgármestere felidézte, hogy az újságíró korábban miként próbálta lejáratni a lányát.
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