budapesti közlekedési központbkkpénzügyi helyzetfőváros

Újabb grandiózus terveket véleményeztet a BKK, miközben üres a főváros kasszája

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Egymás után indítja a társadalmi egyeztetéseket a Budapesti Közlekedési Központ több milliárdos közlekedésfejlesztési beruházásokról, noha azok megvalósításának pénzügyi fedezete továbbra sem ismert. A Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamosvonal meghosszabbítása, valamint a Kerepesi út komplex felújítása egyelőre csak tervek szintjén létezik, miközben a főváros vezetése hónapok óta súlyos forráshiányról beszél.

Gábor Márton
2026. 07. 01. 13:10
Fotó: Kurucz Árpád
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A beruházások céljai szakmai szempontból nehezen vitathatók, ugyanakkor a finanszírozás kérdésére a közzétett dokumentumok nem adnak egyértelmű választ. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Budapest vezetése az elmúlt hónapokban rendszeresen arról beszélt: 

a főváros pénzügyi helyzete rendkívül nehéz, több alkalommal a működőképesség megőrzését is elsődleges feladatként említették.

Korábban a városvezetés többször hivatkozott arra, hogy a főváros likviditási problémákkal küzd, számos beruházást el kellett halasztani vagy át kellett ütemezni, miközben a napi működés finanszírozása is komoly kihívást jelent. Ebben a helyzetben kérdés, hogy milyen forrásból valósulhatnának meg azok a több tízmilliárd forintos kötöttpályás fejlesztések, amelyekről most társadalmi egyeztetés zajlik.

A BKK ugyan minden projekt esetében hangsúlyozza, hogy jelenleg az előkészítési szakasznál tartanak, és a lakossági véleményeket is várják, azonban a fejlesztések megvalósításának egyik legfontosabb feltétele továbbra is a finanszírozás biztosítása lenne.

 Ennek részletei ugyanakkor egyelőre nem ismertek.

Így miközben a budapestiek új villamosvonalakról, korszerű közterekről és zöldebb városrészekről mondhatnak véleményt, továbbra is nyitott kérdés marad, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetben ezekből a tervekből mikor, és egyáltalán mi valósulhat meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

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