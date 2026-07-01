Újabb grandiózus terveket véleményeztet a BKK, miközben üres a főváros kasszája

A beruházások céljai szakmai szempontból nehezen vitathatók, ugyanakkor a finanszírozás kérdésére a közzétett dokumentumok nem adnak egyértelmű választ. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Budapest vezetése az elmúlt hónapokban rendszeresen arról beszélt:

a főváros pénzügyi helyzete rendkívül nehéz, több alkalommal a működőképesség megőrzését is elsődleges feladatként említették.

Korábban a városvezetés többször hivatkozott arra, hogy a főváros likviditási problémákkal küzd, számos beruházást el kellett halasztani vagy át kellett ütemezni, miközben a napi működés finanszírozása is komoly kihívást jelent. Ebben a helyzetben kérdés, hogy milyen forrásból valósulhatnának meg azok a több tízmilliárd forintos kötöttpályás fejlesztések, amelyekről most társadalmi egyeztetés zajlik.

A BKK ugyan minden projekt esetében hangsúlyozza, hogy jelenleg az előkészítési szakasznál tartanak, és a lakossági véleményeket is várják, azonban a fejlesztések megvalósításának egyik legfontosabb feltétele továbbra is a finanszírozás biztosítása lenne.

Ennek részletei ugyanakkor egyelőre nem ismertek.

Így miközben a budapestiek új villamosvonalakról, korszerű közterekről és zöldebb városrészekről mondhatnak véleményt, továbbra is nyitott kérdés marad, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetben ezekből a tervekből mikor, és egyáltalán mi valósulhat meg.