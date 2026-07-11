Családi büszkeség menetet tartanak Budapesten + élő videó

Toroczkai szerint egyes dokumentumokat már Magyarországon is, például iskolai beiratkozásnál, úgy kell aláírni, hogy szülő1 és szülő2 aláírása szerepel. – Mi vár ránk most? – tette fel a kérdést a politikus, felidézve, hogy a parlamentben többször rákérdezett Magyar Péter miniszterelnöknél arra, hogy valóban engedélyezik-e majd az egynemű pároknak az örökbefogadást.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint minden évben megszervezik majd ezt az eseményt, és évről évre egyre többen kell lenniük, hiszen a Gyurcsány–Bajnai-kormányok nem merészkedtek eddig annak idején. – Küzdelemre kell készülnünk, ezt méltósággal, békésen kell folytatnunk – hívta fel a figyelmet Toroczkai, leszögezve, a legfontosabb a gyermekek érdeke, ami minden politikai vagy pártérdeknél fontosabb.

– Az ellenállás még csak most kezdődik – vetítette előre Toroczkai, azt is megígérve, hogy Magyarországon nem fogják engedni, hogy középkorú férfiak, miután kitalálják, hogy ők mától nők, női zuhanyzóba, sportversenyekre menjenek a lányaink közé.

– A nemzet alapja a család, ezt akarjuk megvédeni – jelentette ki beszéde végén a Mi Hazánk elnöke, majd útjára indította az I. Nemzeti Büszkeség Menetét.

A megjelentek ezután egy „Isten, Haza, Család” feliratú molinó mögött indultak el a Vérmező felé a Dísz téren keresztül.

Az eseményt itt lehet élőben követni: