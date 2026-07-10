Értettem, Bástya elvtárs! – nekiestek a kommentelők Magyar Péternek, miután bejelentette, hogy felszabadítottak tízezer embert

A Sanyi keresztnevű hozzászóló azt írta Magyar Péternek: „Nesze, egy szabad vélemény: mondj le a mentelmi jogodról és engedd, hogy kivizsgálják minden gyanús ügyed”.
Imre ingerküszöbét a poszthoz csatolt fotó érte el, szerinte „führeres” a kép.
A Sanyi keresztnevű hozzászóló azt írta Magyar Péternek: „Nesze, egy szabad vélemény: mondj le a mentelmi jogodról és engedd, hogy kivizsgálják minden gyanús ügyed”.
Imre ingerküszöbét a poszthoz csatolt fotó érte el, szerinte „führeres” a kép.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!